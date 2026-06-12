申請入學名額使用率 外語學群最低

受到產業影響，甄選會統計，今年申請入學十九學群資訊與工程學群名額使用率再上揚，兩者均達到九成。外語、文史哲、法政、社會心理學群名額使用率多在七成多，其中外語學群名額使用率再從七成三降為七成墊底。升學輔導專家分析，主因是考生選系集中，重複上榜所致。

得勝者文教升學輔導專家陳佑榮分析，填外語學群的學生，評估都是對語言十分熱愛，且外語學群多是興趣集中科系，學生可能一次填英文、法文、德文等系，怎麼填都在外語學群，但最終學生都只能分發上一個校系，因此興趣愈集中，缺額率也愈高。

陳佑榮指出，以此觀之，名額使用率低也不代表科系就失去吸引力，而是考生志願選填高度集中同類科系，最後只會錄取其中一校系，因此容易形成較多缺額。此狀況也發生於電機等熱門領域科系，愈多人重複錄取，就會產生較多缺額。

台大註冊組組長李宏森表示，今年缺額較多者如政治系，三個組政治理論組缺額十個、國際關係組缺六個、公共行政組缺七個。政治系在校內預分發階段已缺十五個，經全國分發缺額達廿三個，主因仍是學系間分組競爭、校內學系競合，都會造成缺額。

再者，李宏森也說，外文系校內預分發時有三個缺額，經全國分發後增為七個，評估是備取數不多，因此最終沒有備足額，但文學院整體仍招得不錯，哲學、中文、人類學系等均滿招。

至於各系對缺額的態度，李宏森也說，部分學系會想將名額流用至分發入學，因而不太在意申請入學缺額。過去學校分析，從申請入學管道入學的學生，上大學後表現較分發入學佳，但這幾年觀察到，「分發的學生追上來了。」所以台大也採開放態度，學系可自行評估。