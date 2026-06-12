大學申請入學放榜 醫學系缺額137創5年新高

升大學最大管道申請入學昨日公告分發結果，今年各大學提供五萬○四五○個招生名額，七萬八二八○人報名，最終四萬四○八二人完成分發，分發率百分之五十六，創近四年來最高，其中近九成學生以第一志願序獲得分發；分發後留下七八二三個缺額，則創下五年來新低。

今年申請入學頂大名額使用率多在八成以上，台大名額使用率百分之八十九、成大百分之八十、陽明交大百分之八十七、清大最高百分之九十五；台大留下一八八個缺額，成大二三七個、陽明交大一三五個、清大五十二個。

理工見長的私立大學名額使用率逾九成，包括中原、逢甲、大同、元智；老牌私立大學如東吳、輔仁、東海、淡江、銘傳等名額使用率也都在八成以上。

大學甄選會組長連昭雯分析，受到資通訊產業影響，學生校系選擇上可能傾向實用主義，加上政府祭出私校學雜費補助，部分理工傾向的私立大學名額使用率多達九成，當學生在老牌理工私立大學與地方型公立大學做選擇時，較過往確實可能優先考慮前者。

另外，甄選會也統計，今年十一校醫學系提供五九七個招生名額，四九一八人報名，最終四六○人獲得分發，留下一三七個缺額，創下近五年新高。連昭雯分析，今年醫學系缺額評估多是學生重複錄取多個學系，加上學生也可能同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群，「廝殺」後才留下缺額。

連昭雯也說，今年醫學系報名人數仍比去年多，依舊是高分群學生的選擇，但缺額也創下五年新高，不易以此推斷醫學系完全是受資通訊衝擊，但近年資通訊產業暢旺，確實反映於學生的科系選擇上，資訊、工程學群的名額使用率都再比去年增加，兩者均達九成。

今年十九學群中，醫藥衛生學群招生名額使用率下降百分之四點六，是降幅最多的學群。陽明交大教務長陳永昇表示，陽明交大今年中醫、藥學系均滿招，但醫學系醫師組缺額十個確實有點意外，電機系則穩定一一七個名額滿招，資工系乙組缺二人。

但陳永昇也說，過去很多學生是各大學醫學系從頭填到尾，近年確實有更多學生會放入電機系等志願；考上醫學牙醫的學生仍會選擇就讀，但若是考上物理治療等，則較可能選擇二類組科系。大學甄選會執行秘書洪新原則補充，近年如台積電等公司人才需求高、ＡＩ產業發達，評估對學生選系都有影響。