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成績亮眼 港明高中繁星暨個申分發醫牙學系達26人次

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大學個人申請統一分發結果今公告，台南港明高中多名學生錄取醫學系，成績亮眼。記者謝進盛／翻攝
大學個人申請統一分發結果今公告，台南港明高中多名學生錄取醫學系，成績亮眼。記者謝進盛／翻攝

大學個人申請統一分發結果今公告，台南港明高中公布榜單持續刷新，繁星推薦暨個人申請分發上榜醫牙學系達26人次，醫牙學系、國立頂大及中字輩大學上榜逾百人次，通過警大第一階段亦達15人。

港明高中校長劉春福說，今年榜單耀眼，更有多人連上多校醫學系、國立頂大名系，特別要感謝不辭辛勞老師與學生堅持到底，再創學校榮光。

校方表示，錄取台大醫學系有吳承祐。陽明交通大學醫學系有黃辰恩、吳奇諮。長庚大學醫學系李俞靚、曾芊諭。台北醫學大學醫學系温柔。高雄醫學大學醫學系吳亞黛、徐筱晶、王勁凱。馬偕醫學大學醫學系吳承祐。慈濟大學醫學系徐筱晶。中山醫學大學醫學系徐筱晶。中國醫藥大學醫學系陳品妤、徐筱晶、吳奇諮。

另外徐筱晶同時錄取中國醫藥大學中醫學系甲組及乙組。温柔、黃靖媛、徐筱晶上義守大學醫學系。國防大學醫學系曾芊諭、周冠逸、徐筱晶、吳奇諮。國防大學牙醫學系黃靖媛。

另外，林楚洋錄取台大電機工程；莊景順、林楚洋台大資訊工程學系；余亭諭台大會計學系；鄭竣嘉台大工程科學及海洋工程學系；黃辰恩、李俞靚台大職能治療學系；林宏洋台大昆蟲學系；王柏穎、莊景順、蔡睿哲、周宸緯陽明交大電機工程學系；另外多人錄取清大、成大等名校。

錄取台大醫學系的吳承祐，在校擔任3年輔導室志工及科學服務社社長，皆在醫療產業工作的父母，是自己想從醫的起點，興趣是下棋與種樹，感受寧靜力量，享受「慢」的空間。

連上台大電機工程學系、資訊工程學系的林楚洋說，感謝化學老師與輔導室協助自己製作學習歷程，他分享台大電機、資工筆試偏向競賽，注重融會貫通，物理需要多涉獵不只依靠校內學習。

錄取台大資訊工程學系、陽明交通大學電機工程學系、成功大學電機工程學系的莊景順，建議學弟妹多參與競賽，在求學過程探索自己興趣並主動加深加廣，他分享自己在準備時較著重概念及公式背後邏輯，得以多思考面對超範圍的知識。

大學個人申請統一分發結果今公告，台南港明高中成績亮眼，多人一次錄取多所名校。記者謝進盛／翻攝
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繁星 醫牙學系 長庚大學

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