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嘉中申請入學醫牙表現亮眼 半導體科系占三分之一成熱門

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉中校長陳元泰（前中）、秘書蔡志偉（前左）、主任黃冠夫（前右）與錄取頂大校系學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉中校長陳元泰（前中）、秘書蔡志偉（前左）、主任黃冠夫（前右）與錄取頂大校系學生合影。圖／嘉義高中提供

大學申請入學統一分發榜單今天公布，嘉義高中成績優異，共有296人錄取各大學。受到全球半導體熱潮影響，除了傳統醫科表現亮眼，半導體相關科系也受到學生青睞，總計101人投入半導體相關科系，約占錄取學生三分之一。校長陳元泰表示，本次甄選入學學子表現優秀，醫牙科系申請及繁星創下5年來新高，半導體產業的熱絡也帶動學生選擇未來科系的規畫。

統計至今天為止，嘉義高中透過甄選入學已有354人錄取大學校系。其中，醫學系、牙醫系及中醫系總共錄取22人，台清交成政等頂大合計68人，包括台大19人、清大11人、陽明交大11人、成大23人、政大4人，國立大學錄取比率高達約70%。

全球半導體熱潮帶動「電機、資訊工程」等熱門學系成為學生選擇目標。目前已有6名學生錄取台大電機資工，整體錄取電機資工學系共計62人。除電機資工外，相關的物理系9人、化工16人、材料7人、光電7人，總計有101人投入半導體相關領域。

本屆普通班與特殊班表現皆相當亮眼。普通班有311班黃尚綸及312班蘇守鉉錄取國防醫學院醫學系，309班李益安、黃宥潾雙雙錄取臺大地質科學系，310班則有6名同學錄取頂尖大學。

特殊班部分，科學班錄取台大7人、陽明交大醫學系1人等；數理資優班錄取醫學及牙醫系7人；雙語班錄取醫學系5人，且有過半學生錄取電機、電子與資訊工程等相關學系。其中數資班吳沛陽同時錄取台大電機系與北醫大牙醫系，因喜歡動手實作，決定依循興趣選擇牙醫之路。

學校表示，醫牙科系能在二階複試後幾乎全數上榜，歸功於教師團隊的面談輔導，以及家長會經費支持安排的大學校系教授現場指導。不少已具備錄取頂尖校系實力的同學，仍選擇報考分科測驗，持續向理想目標挑戰。

嘉中校長陳元泰（前中）、秘書蔡志偉（前左）、主任黃冠夫（前右）與錄取醫牙學系學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉中校長陳元泰（前中）、秘書蔡志偉（前左）、主任黃冠夫（前右）與錄取醫牙學系學生合影。圖／嘉義高中提供

嘉中校長陳元泰（右三）與310普通班錄取頂大學生。合影圖／嘉義高中提供
嘉中校長陳元泰（右三）與310普通班錄取頂大學生。合影圖／嘉義高中提供

科系 半導體 嘉義

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