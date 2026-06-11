聽新聞
0:00 / 0:00
申請入學放榜 台南瀛海中學人錄取醫牙學系
115學年度大學申請入學今天放榜，台南市私立瀛海中學再傳捷報，透過特殊選才、繁星推薦及申請入學等多元管道中表現亮眼，累計錄取超過280名學生，其中，今年頂尖醫牙科系表現突出，共錄取5人，另外國中部也有優異成績，共4人達5A10+滿級分。
瀛海中學表示，今年共5名學生錄取頂尖醫牙科系，包含陽明交通大學醫學系、成功大學醫學系、台北醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系及國防大學牙醫系；頂大錄取方面，台大2人、清大5人、陽明交大3人、成大4人、政大2人、師大2人及台藝大1人，整體國立大學及醫藥相關校系錄取近145人，展現多元升學輔導成效。
另外，國中部會考同樣表現優異，共有4人達5A10+滿級分、26人達5A以上，25人積分逾30分，整體達25分以上共54人，預估近50人可達台南第一志願門檻。
瀛海中學也說，在董事會挹注升學輔導資源支持下，近年來辦學成效深受肯定，每年有超過8成國中部學生直升高中部，未來也將持續深化「嚴管勤教」與升學輔導，並推動雙語與國際教育，強化學生國際競爭力。
【編輯推薦】
▪台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
▪國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分
▪會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
▪國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金
▪畢典脫口「趕快結束自己」惹議 世新校長致歉：自請停職、停薪2個月
▪影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。