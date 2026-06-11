申請入學放榜 台南瀛海中學人錄取醫牙學系

115學年度大學申請入學今天放榜，台南市私立瀛海中學再傳捷報，透過特殊選才、繁星推薦及申請入學等多元管道中表現亮眼，累計錄取超過280名學生，其中，今年頂尖醫牙科系表現突出，共錄取5人，另外國中部也有優異成績，共4人達5A10+滿級分。

瀛海中學表示，今年共5名學生錄取頂尖醫牙科系，包含陽明交通大學醫學系、成功大學醫學系、台北醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系及國防大學牙醫系；頂大錄取方面，台大2人、清大5人、陽明交大3人、成大4人、政大2人、師大2人及台藝大1人，整體國立大學及醫藥相關校系錄取近145人，展現多元升學輔導成效。

另外，國中部會考同樣表現優異，共有4人達5A10+滿級分、26人達5A以上，25人積分逾30分，整體達25分以上共54人，預估近50人可達台南第一志願門檻。

瀛海中學也說，在董事會挹注升學輔導資源支持下，近年來辦學成效深受肯定，每年有超過8成國中部學生直升高中部，未來也將持續深化「嚴管勤教」與升學輔導，並推動雙語與國際教育，強化學生國際競爭力。