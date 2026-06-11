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115高中特招群科今放榜！5384人錄取 12日完成報到

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天公告放榜結果。圖／本報資料照片
115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天公告放榜結果。圖／本報資料照片

115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天公告放榜結果，教育部提醒，學生可於上午9時起至各招生學校網站查詢。另外，國立台北科技大學附屬桃園農工、國立成功大學附屬台南高工及國立台南高商於當日辦理撕榜後，公告錄取結果。

教育部表示，115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學共計有86校350個科（班、群）辦理特色招生專業群科甄選入學，提供7583個招生名額，報名學生總計有9528人，錄取人數計有5384人，總錄取率為56.51%。

教育部說明，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容相當多元，提供學生依其興趣、能力與性向等多面向評估，由學生選擇合適的科別，讓學生能夠適性接軌，期能落實十二年國民基本教育「適性揚才」的教育目的，並培育更多優質的技術人才。

教育部提醒，錄取學生可在報到前善加利用學校網站招生宣導專區，查詢報到相關資訊，並於6月12日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。

教育部 放榜

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