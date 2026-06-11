大學申請入學放榜！武陵211人錄取頂大 台大醫、電機系各4人

大學個人申請入學今放榜，桃園市武陵高中今年共315人上榜，其中台大醫學系、台大電機系皆攻下4席。校長林煥周表示，截至今天為止，全校錄取醫學系及台大、清大、陽明交大、成大、政大等5校共211人，校內師長同表慶賀，也期盼7月分科測驗持續傳出捷報。

科學班學生陳博睿今年透過特殊選才錄取台大數學系，他從高二起便到台大預修線性代數、分析導論等課程，每周至少有4天在台大上課。談及未來，他想當教授，但也盼生活多元，「不只讀數學，多做一些事情，讓自己是比較多面向的人。」

「我從小就常跑醫院。」錄取台大醫學系的趙崇安自幼患先天性心臟疾病，半年到一年得回診一次，他想當醫生一方面是回饋醫療體系，另一方面也希望結合熱愛的化學，投入疾病治療、藥物研發。讀書心法上，他堅持不熬夜，「上課多認真30分鐘，回家就可以少讀1小時。」

錄取台大電機系的賈本旭坦言，在校時幾乎沒參加過競賽，靠的是把老師講義每一題寫完的「地毯式練習」累積實力。父親在外商擔任伺服器工程師，他從小耳濡目染，立志投入科技業，高一便自學C++、考過大學先修檢定。他自認讀書效率不高，常念到凌晨兩、三點，但堅信「專注在自己能努力的範圍內，還是能達到想要的目標。」

錄取台大國際企業學系的蔣芯佑說，數學是她最大罩門，「模擬考從來沒考過11級分」，靠補習慢慢累積信心。受到在外商工作的父親影響，她從高二起便關注商業時事，YouTube頻道、商業雜誌都是她的養分。蔣芯佑高中也學了西班牙文，盼大學爭取雙聯學位或交換到西語系國家，長期規畫則是先實習再攻讀MBA。

錄取台大工商管理學系的翁雩是武陵辯論社社長，她原本鎖定心理系，後來發現工管系不少教授有心理學背景，課程也涵蓋資訊處理、行銷心理學，便決定改報並考慮雙主修心理。長期在辯論場上接觸性工作者、死刑等爭議議題的她說，「有些非洲女性想做修理技術工，但社會不允許，最後只能到歐洲從事性工作，那是社會結構下的被迫選擇」，盼未來能將管理結合社會關懷。

何延昇從小看著兄長走工程師之路，今年也錄取陽明交通大學電機工程學系甲組。他高中對地球科學情有獨鍾，曾闖進地科能力競賽北二區。讀書時他習慣寫筆記，「老師講公式時，我會在旁邊自己再推導一次證明」。他目前自學德文，也修西班牙文，「想去看各種不同的經典與名字」，盼大學或研究所階段赴海外深造。