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竹縣唯一滿級分生捨台大選陽明交大 校方曝背後原因

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
左起為考取陽明交通大學電機工程學系甲組、並以學測滿級分成為新竹縣高中唯一滿級分考生的陳彥宇；陽明交大附中校長陳瑞榮；以及榮獲首屆「附中菁英獎」、錄取陽明交通大學醫學系的林同學。圖／校方提供
左起為考取陽明交通大學電機工程學系甲組、並以學測滿級分成為新竹縣高中唯一滿級分考生的陳彥宇；陽明交大附中校長陳瑞榮；以及榮獲首屆「附中菁英獎」、錄取陽明交通大學醫學系的林同學。圖／校方提供

115學年度大學申請入學放榜，陽明交通大學附中再傳捷報。陳彥宇以學測滿級分佳績，成為新竹縣公私立高中職唯一滿級分考生，錄取陽明交大電機工程學系甲組；另有林姓女同學錄取陽明交大醫學系。兩人優異表現，不僅展現附中優質學習環境與精緻升學輔導成果，也反映改隸陽明交大後，學生對陽明交大的高度認同與深厚情感。

陳彥宇為附中校排第一名，原可透過繁星推薦錄取台大醫學系或電機系，但他選擇將台大名額禮讓給同學，自己則透過申請陽明交大電機系。學校表示，顯示學生對改隸陽明交大後，有強烈情感認同，最終錄取難度極高、錄取人數極少且可至國外大學進行交流的陽明交大電機系甲組(電資國際組)。

畢業於義民高中國中部的他，以5A8+成績進入陽明交大附中，就學期間不僅學業表現優異、人緣極佳，曾獲選班級服務獎，即使已篤定錄取理想校系，仍持續陪伴並協助同學準備分科測驗，展現高度利他精神與團隊合作態度。

另一位焦點人物則是錄取陽明交通大學醫學系的林姓女同學。她憑藉校內生物探究實驗、志工服務經歷及多次模擬面試累積的實力，順利通過醫學系嚴格甄選，同時錄取國防醫學院醫學系及中國醫藥大學中醫學系。最終選擇陽明交大醫學系，希望在自由開放的學習環境中，探索智慧醫療與硼中子捕獲治療等前沿領域，為未來醫療創新貢獻心力。

身為首屆陽明交大附中畢業生，林同學不僅學業表現優異，也展現深厚人文關懷與領導能力，榮獲附中首屆最高榮譽「附中菁英獎」。畢業於苗栗竹南國中的她，三年來每日往返竹南與竹北通勤求學，以堅毅精神完成高中學業，也成為附中學生跨區就學、追求卓越的最佳典範。

陽明交大附中校長陳瑞榮表示，「再優秀的孩子，也還是孩子。」高中階段最需要的是適切引導與陪伴，能提供優質學習環境與精緻關懷的學校，才是真正值得選擇的好學校。改隸陽明交大後，附中擁有豐富的理工與生醫資源，已成立電機資訊、生物醫學雙實驗班，並與陽明交大相關學院、動物實驗中心及高教資源開放中心合作，讓學生在高中階段就能接軌頂尖大學資源，展現科技與醫學人才培育的前瞻布局，期盼未來培養更多優秀學子投身科技與醫療領域。

學生們與校長、老師們合影。圖／校方提供
學生們與校長、老師們合影。圖／校方提供

陽明交大 台大 陽明交通大學

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