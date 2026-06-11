台大申請入學名額使用率89% 「校內互打」苦主…政治系缺額23個

115大學申請入學今天放榜，龍頭國立台灣大學今年招生名額使用率89.49%，最終留下188個缺額。台大也分析，今年主要缺額落在社會科學院，計41個，其中政治系缺額23個較多，評估為重複錄取、校內競合所致。

台大註冊組組長李宏森表示，今年如缺額、名額使用率等多還在可接受的誤差範圍內。但今年缺額較嚴重者如政治系，3個組如政治理論組缺10人、國際關係組缺6人、公共行政組缺7人，政治系在台大校內預分發階段就已缺15個，經全國分發缺額達到23個，主因仍是不限只能報考1個志願，學系間分組競爭、校內學系競合，都會造成缺額。

再者，李宏森也說，今年社工系缺9個、土木系缺9個。其中社工系正取16名，但只列了10個備取，備取較少導致缺額；土木系則評估是和工學院其他科系如機械系等競爭所致；外文系則缺7個，最終沒有備足額，而哲學系、中文系、人類學系等今年則都沒有缺額。

李宏森表示，今年醫藥學群相關科系缺36個，其中職能治療學系缺12個，藥學8個、醫技6個、護理5個，台大的職能治療與藥學系，主要仍是和醫學系、牙醫系競爭，學生若重複錄取，則傾向就讀後者。

至於各系對缺額的態度，李宏森也說，部分學系確實會想將名額流用至分發入學招生，因而不太在意申請入學缺額。又過去學校多分析，從申請入學管道入學的學生，入學表現較分發入學佳，但這幾年也觀察到鐘擺效應，「分發的學生追上來了。」所以台大也採開放態度，學系可以自己分析、評估。