台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破
申請入學今天公告分發結果，台大說，今年申請入學二階甄選計查獲3起違規，其中兩件為書面審查登載不實，其中1件則為學生參與醫牙第二階段共同筆試，於應考化學科時使用AI眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。
台大註冊組長李宏森說，當天二階共同筆試時天氣炎熱，但發現該生穿戴帽T入場，還將帽子戴上，監試人員上前關心，學生起先只表示冷氣很冷，於是檢查完T後就讓其入座應考。
他說，考試開始後，隨即發現該學生頭愈來愈低，監試人員覺得有異，於是走到學生前面蹲下來觀察，發現學生此時換了一個黑框大眼鏡，監試人員要求檢查，「發現很燙，使用中」，就是AI眼鏡。只要戴上眼鏡對準目標題目自動掃描，就會顯示答案跟題目計算過程，但AI眼鏡的功率強，使用後機身會發燙，可使用時間也不會太長，但已足夠讓學生用於1科關鍵科目。
李宏森呼籲，大考中心也已經針對AI眼鏡違規訂定相關處理規範；以台大而言，「1科0分就不用玩了。」學生千萬不要心存僥倖，抓到絕對以0分計。
另外，今年台大申請入學二階甄審，電機系於書面審查時也發現兩名學生，將奧林匹亞全國初選銀獎與銅獎，分別在審查資料上寫為奧林匹亞銀牌、銅牌。
李宏森說，電機系書審委員馬上發現異狀，若學生真的是奧林匹亞銀牌、銅牌，其實可以直接保送，何必來考試？因此回頭查看考生得獎證明，經系內開會討論，認定此舉恐誤導書審委員、陳述內容與事實差距甚大，因此給予2名考生書面審查分數0分。
大學招聯會也特別提醒，考生務必注重書審資料敘述真實性，也會在未來招生說明會時特別向學生、家長加強宣導與說明，為台大首例AI眼鏡舞弊。
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