快訊

首例！台大醫牙共同筆試用AI眼鏡作弊 申請入學抓3離譜違規

普丁「不戰不和」圖什麼？歐洲安全格局如何重塑

「上帝的建築師」高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

台大首例AI眼鏡舞弊 申請入學3離譜違規 監試人員「發現很燙」識破

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
申請入學今天公告分發結果，台大也說明，今年申請入學二階甄選計查獲3起違規。示意圖，非當事人。本報資料照片
申請入學今天公告分發結果，台大也說明，今年申請入學二階甄選計查獲3起違規。示意圖，非當事人。本報資料照片

申請入學今天公告分發結果，台大說，今年申請入學二階甄選計查獲3起違規，其中兩件為書面審查登載不實，其中1件則為學生參與醫牙第二階段共同筆試，於應考化學科時使用AI眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。

編輯推薦

台大註冊組長李宏森說，當天二階共同筆試時天氣炎熱，但發現該生穿戴帽T入場，還將帽子戴上，監試人員上前關心，學生起先只表示冷氣很冷，於是檢查完T後就讓其入座應考。

他說，考試開始後，隨即發現該學生頭愈來愈低，監試人員覺得有異，於是走到學生前面蹲下來觀察，發現學生此時換了一個黑框大眼鏡，監試人員要求檢查，「發現很燙，使用中」，就是AI眼鏡。只要戴上眼鏡對準目標題目自動掃描，就會顯示答案跟題目計算過程，但AI眼鏡的功率強，使用後機身會發燙，可使用時間也不會太長，但已足夠讓學生用於1科關鍵科目。

李宏森呼籲，大考中心也已經針對AI眼鏡違規訂定相關處理規範；以台大而言，「1科0分就不用玩了。」學生千萬不要心存僥倖，抓到絕對以0分計。

另外，今年台大申請入學二階甄審，電機系於書面審查時也發現兩名學生，將奧林匹亞全國初選銀獎與銅獎，分別在審查資料上寫為奧林匹亞銀牌、銅牌。

李宏森說，電機系書審委員馬上發現異狀，若學生真的是奧林匹亞銀牌、銅牌，其實可以直接保送，何必來考試？因此回頭查看考生得獎證明，經系內開會討論，認定此舉恐誤導書審委員、陳述內容與事實差距甚大，因此給予2名考生書面審查分數0分。

大學招聯會也特別提醒，考生務必注重書審資料敘述真實性，也會在未來招生說明會時特別向學生、家長加強宣導與說明，為台大首例AI眼鏡舞弊。

台大註冊組長李宏森說明今年申請入學狀況。記者許維寧／攝影
台大註冊組長李宏森說明今年申請入學狀況。記者許維寧／攝影

台大 申請入學 眼鏡 AI

延伸閱讀

對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵

AI衝擊？申請入學11醫學系137個缺額 創5年來新高

申請入學放榜缺額7823創5年新低 台大留188個缺額沒招滿

相關新聞

對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

大學申請入學統一分發結果在6月11日上午9時正式揭曉，這不僅是一個階段的終點，也是下一個戰場的起點——對未獲錄取、成績不如預期的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役！而115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，目前也已緊鑼密鼓展開報名…

申請入學台大抓3起違規 醫牙共同筆試戴AI眼鏡當場被抓包

申請入學今天公告分發結果，台大說，今年申請入學二階甄選計查獲3起違規，其中兩件為書面審查登載不實，其中1件則為學生參與醫牙第二階段共同筆試，於應考化學科時使用AI眼鏡作弊，當場遭監試人員發現，該科以零分計算。

申請入學11醫學系留下137個缺額 創5年來新高

115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系今年提供597個招生名額，報名人數4918人、過篩人數2070人，最終460人獲得分發，留下137個缺額，創下近5年來新高。

申請入學放榜 缺額數7823創5年來新低 台大留188個缺額沒招滿

升大學最大管道115申請入學今天公告分發結果，今年各大學提供5萬0450個招生名額，4萬9425名考生獲得登記資格，最終4萬4082人完成分發，分發率56.31%，創下近4年來最高；統一分發後留下7823個缺額比去年再減少，也讓缺額數創下5年來新低。其中近9成學生、89.79%以第一志願序獲得分發，和去年近似。

升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

115學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php ），使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢，另外，各大學也會寄送分發結果予考生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。