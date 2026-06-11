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AI衝擊？申請入學11醫學系137個缺額 創5年來新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系留下137個缺額，創下近5年來新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系留下137個缺額，創下近5年來新高。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

115學年升大學申請入學今天公告統一分發結果，11校醫學系今年提供597個招生名額，報名人數4918人、過篩人數2070人，最終460人獲得分發，留下137個缺額，創下近5年來新高。

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醫學系自費管道中，甄選會統計指出，中山醫學大學留下31個缺額，台北醫學大學也有29個缺額，中國醫藥大學28個缺額，長庚大學也有22個缺額。台大、成大醫學系滿招，陽明交大醫學系醫師組留下10個缺額，但醫學系醫師科學家組與醫師工程師組均滿招。

大學甄選會組長連昭雯分析，今年醫學系缺額原因評估跟往年雷同，多是學生重複錄取多個學系，加上學生也可能同時錄取繁星推薦第八類醫牙學群，因此「廝殺」後，最終留下137個缺額。

但連昭雯也說，整體而言，今年醫學系報名人數仍比去年增加，代表醫學系還是高分群學生的選擇，但今年醫學系缺額也達137，確實是5年來新高，不易以此推斷醫學系是受資通訊衝擊，但近年資通訊產業暢旺，確實也反應於學生的科系選擇上，資訊、工程學群的名額使用率都再比去年增加，兩者均達9成。

大學甄選會執行秘書洪新原則補充，近年如台積電等公司人才需求高、AI產業發達，評估都對學生選系有所影響。

另外，今年7校牙醫系提供200個招生名額，報名人數2146人、通過篩選人數697人，最終165人獲分發，留下35個缺額。台大、陽明交大、北醫大、高醫大牙醫系滿招，而成大牙醫系提供9個名額，最終僅1人獲分發。

連昭雯說，成大牙醫系設置正取9名備取17名，但正取生中只有1人填成大牙醫為第一志願，其他8名正取生以及備取生都填到台大、陽明交大、台北大學牙醫系，基本上仍是重複率取，因而流向台北的學校。

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115學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php ），使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢，另外，各大學也會寄送分發結果予考生。

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