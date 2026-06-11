申請入學放榜缺額7823創5年新低 台大留188個缺額沒招滿

升大學最大管道115申請入學今天公告分發結果，今年各大學提供5萬0450個招生名額，4萬9425名考生獲得登記資格，最終4萬4082人完成分發，分發率56.31%，創下近4年來最高；統一分發後留下7823個缺額比去年再減少，也讓缺額數創下5年來新低。其中近9成學生、89.79%以第一志願序獲得分發，和去年近似。

甄選會統計，今年申請入學頂尖大學名額使用率多在8成以上，頂大龍頭台大名額使用率89.49%、成大80.72%、陽明交大87.06%、清大最高95.61%；台大留下188個缺額，成大237個、陽明交大135個、清大52個。

另外，部分理工見長的私立大學表現不俗，名額使用率逾9成，包括中原大學93.67%、逢甲大學95.23%、大同大學95.65%、元智大學94.79%。老牌私立大學如東吳大學、輔仁大學、東海大學、淡江大學、銘傳大學、實踐大學名額使用率也都在8成以上。

但也有學校留下數百個缺額，今年缺額數最多的為淡江大學，計446個缺額，再者為銘傳大學421個缺額，國立嘉義大學也留下325個缺額。

甄選會表示，今年招生缺額數較去年減少，原因為大學錄取名額數增加且考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致。今年招生名額有增額分發情形，佛光大學歷史學系增額1名。

大學甄選會組長連昭雯分析，受到近年資通訊產業影響，學生校系選擇上可能傾向「實用主義」，加上政府祭出學雜費補助，今年部分理工相關私立大學名額使用率多達9成，當學生面臨老牌、理工私立大學與地方型公立大學時，較過往確實可能優先考慮前者。

又今年嘉義大學缺額數較高，連昭雯也說，其名額使用率約在62%，但同為地方型學校的高雄大學、宜蘭大學、聯合大學其實沒有比較差，因此評估和嘉義大學本身科系性質有關，其多偏向農業相關科系。