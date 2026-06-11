升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

115學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站，使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢，另外，各大學也會寄送分發結果予考生。

申請入學第二階段甄審日前已落幕，並由各大學於6月1日前陸續公告正、備取結果，由於考生可能正、備取多個校系，因此考生還需於6月4日至5日上網登記就讀志願序，由甄選會統一分發。

甄選會統計，115學年大學申請入學提供5萬4340個名額，7萬8280人報名，各大學正、備取合計12萬4629名，4萬9425人獲得登記就讀志願序資格。

錄取生如同時錄取多個校系，將依考生登記的志願序進行分發，如正取校系志願序於備取校系前，以正取校系為最優先志願分發；如備取校系志願序填於正取校系前，當備取校系有缺額時則會進行遞補；如遇備取名次相同，導致分發結果超過原招生名額時，將增額分發。

另外，若考生對分發結果有疑義，可於6月12日中午12時前透過網路申請複查。