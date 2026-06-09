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無畏AI挑戰 明道中學23名社會組學生正取台大、政大等頂大

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
明道中學23名社會組學生正取台大、政大等頂大。圖／明道中學提供
明道中學23名社會組學生正取台大、政大等頂大。圖／明道中學提供

大學個人申請入學放榜，明道中學在人文社會領域傳捷報，共23名學生錄取國立台灣大學、政治大學，以及台北大學等頂尖學府法律、政治、經濟、財金等相關學系，累計錄取41人次。

明道中學強調，生成式AI快速發展時代，知識的取得已不再是難事，具備「資訊辨識、觀點建立與價值判斷」的思辨能力，才是未來社會的核心競爭力。錄取學生的學習歷程也普遍展現出「目標明確、主動探索、多元學習」等三大共同特質。

錄取法律相關科系的陳律錚從高一便確立法律志向，積極參與模擬法庭及法院旁聽活動；游月萱透過人文社會營隊接觸公共議題，深化理解法律領域；曾威智長期參與國際志工及論壇籌辦工作，累積溝通協調與團隊領導能力；溫苡歆透過模擬聯合國活動，學習以全球視角分析國際議題與公共政策。

劉家妤透過大量閱讀與寫作訓練提升語文能力，並主動修習大學先修課程探索未來；賴瑩珮藉由商業競賽與教育志工服務，累積企劃、簡報及溝通能力；李季宣透過英文小說閱讀培養語感，並學習德文與日文；陳奕妡長期維持閱讀習慣，持續強化理解、分析與思辨能力。

明道中學表示，面對AI時代的人才需求轉變，學校長期推動文藝營、人文社會營、商業競賽、模擬聯合國、國際志工等多元學習平台，鼓勵學生將知識轉化為行動力。

校長陳炤華說，AI無法取代人類對價值的判斷、對社會的關懷，以及對未來的想像。教育的目的，不只是培養會考試的學生，更是培養能夠理解世界、改變世界的人才。這也是明道人文教育持續努力的方向。

政大 台大 台北大學 頂大 文組 大學個人申請

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