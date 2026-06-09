115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

115學年度分科測驗在7月11日（六）與7月12日（日）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。

全國高級中等學校教育產業工會（簡稱全中教）邀請各考科資深優秀老師，編寫考前30天的應試準備，《聯合新聞網》也彙整115學測自然三科的考題分析，以及《科學人雜誌》、《圖表看時事》等科學時事，助分科考生快速掌握考題趨勢。

115分科測驗時程。圖／擷取自大考中心

文章目錄 高中資深教師提點

115年學測考題分析

圖表看時事

科學人雜誌

高中資深教師提點

近代物理占比高！北一女師解析近3年考題 非選1步驟降低損失

台北市立第一女子高級中學蔡亦涵老師分析，108課綱實施以來，分科測驗試題型態已趨於穩定，112至114年分科考題近代物理授課時數最長、占分比例也最高，但得分率低於50%的比率較低，代表稍難的題目佔該主題比例不高，要把握得分機會。

針對非選題部分，蔡亦涵老師建議，作答時先寫物理公式再計算，因為公式能讓閱卷教授判斷考生是否具備正確的物理觀念，即使計算結果有誤也能得到部分分數。

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師大附中師曝化學6大必拿分章節、3搶分關鍵

國立臺灣師範大學附屬高級中學廖昕喬老師指出，衝刺時間有限，但每年核心章節變化不大，有機化學、化學平衡、物質的性質與化學鍵、氧化還原與電化學、酸鹼反應、化學反應速率等6大章節是拿分重點，其中化學反應速率配分趨勢增加，未來的重要性可能持續提升。

而氣體、原子構造與性質、科學在生活中的應用等3章節是搶分關鍵，其中氣體已連續兩年沒有主要配分，115年出題的機率值得關注。另外溶液的依數性也穩定出現，雖然配分低，但在頂標的激烈競爭中往往是補分關鍵。

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建中師彙整生物4年實驗題：3訓練回歸基礎解題

台北市立建國高級中學童禕珊老師說明，111至114年分科測驗中，各冊內容的題分佔比大致維持穩定，其中以選修生物 III（動物體的構造與功能）佔比較高，值得多加留意。另外108課綱強調知識與生活結合，科學史、時事都是常見的出題方向，童禕珊老師建議關注近年的諾貝爾獎及生醫相關新聞。

實驗題自111學年度起就獨立為一個大題，除了課程內容，大學生物實驗或期刊論文也是命題來源，童禕珊老師表示，面對相關試題，回歸基礎「探究與實作」來解題是必要的訓練：

1. 找出操縱變因與應變變因，根據實驗組與對照組的比對，提出合理的實驗解釋

2. 看清座標與圖例，堅持有多少證據、說多少話

3. 精準使用專有名詞，建構完整的因果邏輯

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115年學測考題分析

▌物理

・115學測自然／時事題減少 全教會指「難易度分歧」：今年圖表實作定勝負

全教會自然科教師群認為整體題材新穎，融入大量科普閱讀與時事科學新知，例如2019年諾貝爾獎、最新能源科技「SMR小型核反應器」等，試題深度與廣度兼具。也出現物理與地科的跨科命題，以海岸潮汐為題，考驗學生的圖表解讀與數據處理能力。

▌化學

・115學測自然／50圖表、題目冗長學生嘆險寫不完 補教師：連我都寫很久

化學科補教老師黃鑫指出，今年化學題目「出得漂亮」，且會把各單元打散做綜合型出題。其中第27題要分析香蕉裡面的鉀鹽成分，結合了高一溶解度內容、高二沈澱表觀念，有挑戰性。此外，化學也有引用諾貝爾化學獎得主的「奈米級量子點」研究，考生的讀題能力是得分關鍵。

▌生物

・115學測自然／題目兼具深度與廣度 高中師：生物科看似簡單卻不易選出正解

雖然生物部分考題有跨科化學探究題組，但整份試卷缺乏時事及分子生物衍生的生活素養題，如非洲豬瘟病毒，略為可惜。全中教自然科試題評論群表示，生物科試題整體看似簡單，但不易選出正確選項。例如部分實驗題，學生須有動手實驗經驗才較易選出答案。

圖表看時事

・圖表看時事／屢破紀錄！基隆雨天變少降雨卻更猛 圖解近80年變化

基隆「雨港」正在改變？基隆氣象站分析近八十年來氣候變遷，發現「下雨天數變少並非錯覺」，平均每十年減少約三點四天，相較百年前，現在的基隆每年約少下一個月的雨…

基隆降雨型態轉向「次數少但強度變強」，專家警告，這類降雨極易引發都市淹水、坡地坍方等災害。圖／聯合報系資料照片 游明煌

・圖表看時事／全台首3例百分百存活率！亞東醫院「活體小腸移植」手術難度、流程一次看

國內每年有逾百名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，須長期依賴全靜脈營養（ＴＰＮ）維生，其中逾六成為五歲以下幼童，死亡風險極高…

・圖表看時事／消防員噩夢！電動車「燒起來」傳統滅火無效 圖解起火3大常見原因

電動車如在地下停車場冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火…

電動車示意圖。聯合報系資料照

・圖表看時事／誰該繳碳費？近9成「排碳大戶」還享優惠 企業自主減排成效曝

因應二○五○淨零碳排，台灣碳費制度去年上路，今年六月一日前繳納首筆碳費。環保團體認為，碳費是否能有效促使企業減碳，環境部應詳細說明自主減量追蹤機制…

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科學人雜誌

・科學人／溫和磁暴「讓日本出現罕見紅色極光」 研究揭關鍵元兇

一般來說，想要在中低緯度地區看見絢麗的極光，通常需要依賴極端強烈的磁暴（magneticstorm）推波助瀾。然而，最近日本天空卻出現紅色的極光，暗示著還有不為人知的機制能產生極光…

圖片由ChatGPT生成（示意圖

・科學人／口香糖也能救牙齦？加一種成分 出血率直接砍半

你可能以為口香糖只是吃完飯「清口氣」的小幫手，但未來它可能會變成牙醫推薦的輔助療法。最新研究發現，一種加入硝酸鹽（nitrate）的「益生元口香糖」，竟然能改善牙齦發炎與出血狀況…

・科學人／不只漢他病毒！這類病毒更容易引發大流行 研究曝關鍵風險

各地鼠患頻傳，今年台灣傳出兩起漢他病毒個案，其中一起更是臺灣首例的死亡案例，引起社會關注；國際近期也出現郵輪群聚感染事件，相關討論持續升溫…

為何某些病毒更容易引發大流行？許多過去大流行或受到關注的病毒其實都是 RNA 病毒，這是源於病毒複製的機制。圖／Canva AI 生成

・科學人／演算法正在殺死音符？AI實證：連古典與爵士也正集體「降智」

通勤戴上耳機，聆聽著串流平台上的周杰倫全新專輯時，或許會覺得現在的流行音樂聽起來越來越像，切換到泰勒斯，聽起來好像差不多。當我們意識到當代的流行音樂演化的越來越千篇一律時…

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