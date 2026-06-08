高中特招考試16日起報名 學生可跨區報考6校釋出招生名額

高雄市林園高中國中進修部的67歲學生顏翁梅雀罹患乳癌，復發轉移歷經化療、電療與三次手術，仍堅持完成學業，今年畢業典禮，她坐著輪椅、身穿畢業袍出席畢業典禮，守中握著晚了近一甲子的畢業證書，圓了年少未竟的求學夢，更獲畢業班模範生表揚，寫下最動人的佳話。

2026-06-08 10:51