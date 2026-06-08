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高中特招考試16日起報名 學生可跨區報考6校釋出招生名額
為培育各領域優質專業人才，教育部國教署持續推動國中畢業生多元入學適性揚才的升學管道。「115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學學科測驗」6月16日至18日受理報名，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於6月21日透過學科測驗入學。
國教署說明，「115學年度高中特招考試分發入學測驗」計有基北區、桃連區及嘉義區等3區，共計6校，各招生學校於6月16日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區、桃連區的報名學生，可至「115學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」進行線上報名；嘉義區的報名學生，可至嘉義縣立永慶高中「最新公告」點選報名系統進行個別報名（https://www.ycsh.cyc.edu.tw）。
各校簡章及學科測驗內容範例等相關詳細資訊，可至115學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站（https://shs.k12ea.gov.tw/site/specialexam）下載參閱；詳細報名事宜，可洽詢各特色招生辦理學校。
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