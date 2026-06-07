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畢業前熱血企劃屏中生跑12公里上學路 好友騎單車跟拍短影片爆紅

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（左）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（右）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影
上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（左）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（右）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影

國立屏東高中三年級同班同學周庭安、郭承韋，兩人在大學申請入學面試結束後，為高中生活留下紀錄，住在里港鄉郭承韋，平日熱愛跑步，在同學周庭安幫忙下騎單車拿手機拍攝「讓上學變成一件好玩事情」，從里港跑步到學校12公里路程，短影片IG爆紅，累計逾15萬瀏覽，兩人直呼很意外。

周庭安、郭承韋兩人是同班好友，郭承韋住在里港鄉，高中三年搭公車上學，最晚要在早上7時半搭到公車，趕在上午8時到校，若錯過公車，須再等半小時一定會遲到。

周庭安則是曾是公路車選手，高二時曾參加屏東縣賽拿下第4名，家住在長治鄉，平常騎單車上下學，從長治騎到學校屏東高中，大約半小時車程。

郭承韋喜歡跑步，想說將跑步與上學結合一起，也給高中生活留下特別回憶，郭承韋在考完大學面試後，跟周庭安聊天聊到，周庭安得知後一口答應，加上在騎公路車，兩人相約在5月19日星期二上學時來拍攝。

周庭安一早先騎單車花約40分鐘長治鄉騎到里港鄉，跟郭承韋會合後，兩人當天6時許從里港鄉出發，郭承韋說，第一次從公車站出發跑步到學校，只有片頭是set好腳本，「公車還有10分鐘才能到，跑步去學校，12公里一個半小時還好啦」，其他全程無腳本，短影片1分38秒。跑到一半時，因為早上吃香蕉，喝了水，中間吐了一次，吐完後繼續跑。

兩人當天上午6時17分出發，跑1小時15分從里港鄉跑到屏東市區的屏東高中，沿著省道台三線跑，距離約12.04公里，準時在8時前抵達學校，沒有遲到。

周庭安說，只要有單車、手機，「把簡單的上學變成一件好玩事情」，也為高中生活留下紀錄，拍攝過程中，遇到路人詢問需不需要幫忙，讓他感到很溫暖。

周庭安當天拍完後中午就快速剪輯完後放在IG上，寫上「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，還特別寫下「然後我們有準時到」。沒想到意外爆紅，引發討論。

影片喊出「榮耀屏東」也勾起學長們回憶，也有學長留言「學弟你太帥了，學長我挺你，但是我不會學你」。還有學長留言「榮耀屏中好久沒聽到」。

兩人也分享，屏東高中學習環境很不錯，同學間感情很友善，老師教學也很用心，放學後會先在學校運動跑步或打籃球，之後到附近總圖念書。兩人也都是準大學生，周庭安錄取東海大學環工系，郭承韋錄取中原大學化學系。

影片連結： https://www.instagram.com/reel/DYgee4aIROz/?igsh=cjYzaGUyZWJuemFu

「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，還特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅。圖／取自影片截圖
「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，還特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅。圖／取自影片截圖

「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅，影片由周庭安拍攝剪接，周庭安的影子入鏡。圖／取自影片截圖
「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅，影片由周庭安拍攝剪接，周庭安的影子入鏡。圖／取自影片截圖

上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（左）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（右）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影
上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（左）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（右）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影

上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（右）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（左）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影
上學路變成一件好玩事情！屏東高中郭承韋（右）從里港鄉跑步上學過程，由好友周庭安（左）拍攝邊騎單車邊紀錄，並剪輯1分38秒短影片，在網路爆紅。記者劉星君／攝影

「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，還特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅。圖／取自影片截圖
「小郭領銜主演，上學之路（里港～屏中），熱血開跑，熱血開吐」，還特別寫下「然後我們有準時到」，短影片PO上IG後意外爆紅。圖／取自影片截圖

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