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影／自動化設備誤判致海大郵件延誤 中華郵政致歉檢討

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶（左四）上午率同仁舉行記者會說明，並鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影
針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶（左四）上午率同仁舉行記者會說明，並鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶上午舉行記者會表示，由於郵件自動化分揀設備辨識錯誤，導致部分郵件錯誤封發回基隆郵局，影響投遞進度。中華郵政對受影響考生、家長及校方表達誠摯歉意，並已完成相關郵件投遞，同時全面檢討作業流程與設備機制，避免類似事件再次發生。

中華郵政指出，海洋大學於5月29日交寄1,773件考生成績通知單，以大宗普通掛號郵件方式寄送。郵件在台北郵件處理中心進行自動化分揀時，因設備誤判寄件人與收件人地址，導致約990件郵件遭錯誤封發回基隆郵局，進而造成整體投遞時程延誤。

中華郵政表示，事件發生後立即啟動緊急應變機制，提高處理層級，要求各投遞單位加速配送，並增加投遞頻率。同時，基隆郵局也主動與海洋大學聯繫，透過校方協助取得考生及家長聯絡資訊，逐一致電尚未收到郵件的民眾，提供投遞協助或安排親自領取，以確保考生權益不受影響。

中華郵政表示，截至6月5日晚間7時，該批1773件郵件已全數完成投遞，其中118件因兩次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件；另有70件則由基隆郵局持續主動聯繫收件人，安排再次投遞或領取事宜。

針對本次事件，中華郵政已責成相關單位全面檢討作業流程，並要求設備廠商增設非標準書寫郵件的辨識排除機制，必要時改採人工分揀或條碼輔助作業，以降低設備誤判風險。此外，台北郵件處理中心自今年5月搬遷至A7園區後，也持續推動人力增補、跨單位支援、設備優化與系統調校，並透過現場督導及教育訓練，逐步提升整體作業效能與處理品質。

中華郵政強調，對於此次事件造成社會大眾困擾與不便深感抱歉，未來將持續精進郵件投遞品質與服務效率，維護民眾權益及社會信賴。

針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶（中）上午舉行記者會表示，由於郵件自動化分揀設備辨識錯誤，導致部分郵件錯誤封發回基隆郵局，影響投遞進度。中華郵政對受影響考生、家長及校方表達誠摯歉意，並已完成相關郵件投遞，同時全面檢討作業流程與設備機制，避免類似事件再次發生。記者葉信菉／攝影
針對國立台灣海洋大學委託寄發的考生成績通知單發生投遞延誤情形，中華郵政副總經理蔡文慶（中）上午舉行記者會表示，由於郵件自動化分揀設備辨識錯誤，導致部分郵件錯誤封發回基隆郵局，影響投遞進度。中華郵政對受影響考生、家長及校方表達誠摯歉意，並已完成相關郵件投遞，同時全面檢討作業流程與設備機制，避免類似事件再次發生。記者葉信菉／攝影

中華郵政 海大 海洋大學

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