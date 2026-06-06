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郵政A7出包！害500考生沒收到成績單 海大：多年來從未出現這問題

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
郵政A7智慧判讀機器出包，導致近500名考生未收到成績單；海洋大學表示第一時間啟動應變措施，不影響考生權益。聯合報系資料照
郵政A7智慧判讀機器出包，導致近500名考生未收到成績單；海洋大學表示第一時間啟動應變措施，不影響考生權益。聯合報系資料照

國立海洋大學5月29日透過限時掛號寄出1773封甄試升學成績單，但選填志願截止日都快到截止，卻有近500考生遲未沒收到信，經查是A7的智慧判讀機器出包。海大表示，「多年來從未出現這種問題」，6月3日接獲異常消息後，校方第一時間啟動應變措施，再度發送簡訊提醒所有考生上網查詢成績，並依限完成志願登記，因此不影響任何考生權益。

海大表示，有關學校甄試成績單遭郵局系統延誤一事，學校早在5月28日放榜當日即以簡訊通知放榜訊息，並於次日以如同往年一致的套印格式掛號寄出1773封成績單，此流程多年來從未出過問題。

據了解，是因為A7的智慧判讀機器，將寄件人地址誤判為收件地，後面人工也沒有糾錯，導致部分信件學生一直沒有收到，約近500封。

海大指出，6月3日學校接獲異常消息後，校方第一時間立即啟動應變措施，再度發送簡訊提醒所有考生上網查詢成績，並依限完成志願登記，因此不影響任何考生權益。

海大說，成績單並沒有回到海大，A7是退到基隆郵政端，6月4日基隆郵局有到學校解釋約數百封成績單延遲原因，郵局並主動提出願意負責聯繫考生至各分局招領郵件。

海大表示，學校肯定郵政單位後續積極改以快捷郵件補救投遞的努力，未來將持續與郵局協調溝通，避免類似科技判讀落差再次發生，全力保障考生權益。

<a href='/search/tagging/2/中華郵政' rel='中華郵政' data-rel='/2/116133' class='tag'><strong>中華郵政</strong></a>斥資逾兩百億元在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，5月才啟用，近日因智慧判讀機器誤將寄件人地址判為收件地，加上人工未能及時糾錯，造成部分信件無法送到目的地。記者葉信菉／攝影
中華郵政斥資逾兩百億元在桃園龜山打造Ａ７郵政智慧物流園區，5月才啟用，近日因智慧判讀機器誤將寄件人地址判為收件地，加上人工未能及時糾錯，造成部分信件無法送到目的地。記者葉信菉／攝影

海大 中華郵政

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