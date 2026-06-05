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基隆會考亮眼2人滿分36分 市府祭在地就學最高30萬獎學金留才

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
明德國中賴愷昕獲滿分36分展現自律實力，是實至名歸的閱讀女王。圖／教育處提供
明德國中賴愷昕獲滿分36分展現自律實力，是實至名歸的閱讀女王。圖／教育處提供

國中教育會考成績今天寄發通知單。基隆市共2336名考生應試，整體成績表現亮眼，成績達30分以上者有103人；五科成績皆達A++（35分）共12人；有2人寫作滿級分，拿到36分滿分佳績。市府祭在地就學最高30萬獎學金留才。

市府教育處表示，銘傳國中吳思彤榮獲滿分36分頂尖實力；明德國中賴愷昕也滿分36分展現自律實力，是實至名歸的閱讀女王。

安樂高中（國中部）文鈞聖為創造力資優班學生，3年來堅定全力以赴，榮獲5A++佳績；碇內國中林妍軒與婁子琦雙雙獲得5A++的好成績。

基隆市教育處長徐嬿立表示，升學選擇首重「適才、適性、適所」，選擇最適合孩子的學校，是讓學生安心、家長放心的關鍵。基隆市政府近年積極推動「大基隆留才計畫」，祭出多項在地就學利多，包含提供最高30萬元的就近入學獎學金、優化學生通勤交通動線、全面汰換更新課桌椅、補助弱勢高中生午餐，從軟硬體全面升級學習環境。

基隆市在地高中職與五專學校不僅開設精緻多元的特色課程，讓教師能兼顧每位學生的需求以提升教學品質，更積極與國際接軌，引進國內外豐沛資源，為孩子打造高品質的學習歷程。鼓勵學子選擇基隆在地學校就讀。

教育處表示，針對後續升學作業，「115學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」（https://ttk.entry.edu.tw）將於6月18日公布實際招生名額。正式選填志願期間為6月18日中午12時起，至6月25日中午12時截止，請家長與學生務必於期限內上網完成選填。在此期間，各國中輔導人員與師長將全力協助學生選填志願，並隨時提供家長專業的諮詢與建議。

碇內國中林妍軒（左一）與婁子琦（右一），雙雙獲得5A++的好成績。圖／教育處提供
碇內國中林妍軒（左一）與婁子琦（右一），雙雙獲得5A++的好成績。圖／教育處提供

安樂高中（國中部）文鈞聖（中）為創造力資優班學生，榮獲5A++佳績。圖／教育處提供
安樂高中（國中部）文鈞聖（中）為創造力資優班學生，榮獲5A++佳績。圖／教育處提供

銘傳國中吳思彤（左二）榮獲滿分36分頂尖實力。圖／教育處提供
銘傳國中吳思彤（左二）榮獲滿分36分頂尖實力。圖／教育處提供

基隆 高中生

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