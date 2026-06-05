115分科測驗／別死背！社會「三科融合」師解考題趨勢 國際時事看這裡

115學年度分科測驗在7月11日（六）與7月12日（日）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理、數乙以及公民與社會，考試時間均為80分鐘。《聯合新聞網》整理了115年學測社會三科的考題趨勢與時事話題，助分科戰士一臂之力。

115年學測全教會解題教師群認為，社會領域三科大融合題型眾多，跨科趨勢明顯，知識與時事融合出題，考生需強化探究與實作能力。

115分科測驗時程。圖／擷取自大考中心

▌1.公民

・115學測社會／歷史這2題公認最難！公民閱讀量大 補教師：政治考太少

公民老師張雪雲指出，公民科閱讀量非常大，幾乎沒有圖表，不過只要理解概念並結合題文線索，就能在題目中找到答案。另外合科題增加不少社會重要議題和國際時事，例如AI、堰塞湖、台積電、以色列攻伊朗等，學生除了背誦公民知識，也要具備跨科統整和對時事的觀察。

【新聞中的公民與社會】

・新聞中的公民與社會／餐飲業慘淡？報稅、節慶、股票支出多 需求減少原因曝光

5月報稅季來臨，不少餐飲業者明顯感受到來客數下滑。一名餐飲業者近日在社群平台發文表示，近期生意出現「斷崖式下跌」，與先前穩定的業績相比落差相當明顯，讓他不禁疑惑是否受到整體景氣影響…

・新聞中的公民與社會／婚宴和教練比腕力手折斷請求民事賠償…敗訴原因曝

台中市陳姓女子是物理治療師，兩年前參與婚禮，被主持人點名上台抽捧花、參與「遏手把（台語：比腕力）」的小遊戲，未料過程中陳女遭莊姓女健身教練施力壓制，導致右手骨折、神經損傷等傷勢…

・新聞中的公民與社會／賴總統赴史瓦帝尼喊卡 從國際關係理論如何判斷

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡，美國國務院發言人22日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事…

賴清德總統原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡。圖／聯合報系資料照

【國際小學堂】

・國際小學堂／搶救全球森林 成效被野火抵消

美國環保智庫世界資源研究所（ＷＲＩ）指出，去年全球林木流失量比前年減少一成四，主要得益於熱帶森林保護有所進展。但壞消息是，全球暖化正使野火更頻繁且猛烈，去年被毀林地達二五五○萬公頃…

・國際小學堂／烏克蘭無人載具 開啟戰爭新時代

「殺手機器人」的到來，將改變俄烏戰爭的戰場。紐約時報報導，在兵力短缺下，基輔正嘗試擴大使用無人系統，以在避免傷亡的同時保衛自身。除了空中無人機，烏軍也加快腳步利用水下及陸上無人機…

・國際小學堂／火星跳板 美登月計畫困難重重

美國太空總署（ＮＡＳＡ）四月完成載人繞月任務，預定二○二八年重現載人登月，以推動在月球建立基地的目標，作為火星探索跳板。但鑒於技術問題，專家認為上述登月時程不切實際…

菁英太空人小隊 「阿提米絲二號」任務的太空人魏斯曼（左起）、葛洛佛、柯赫、漢森四月十六日在德州詹森太空中心合影。（法新社）

【公民重點筆記】

收錄公民科各期筆記，例如法制規範、政府運行機制、選舉規範、政策發展等等。

▌2.歷史

・115學測社會／堰塞湖、台積電入題 全教會：死背書的時代正式終結

歷史科多跨科融合，不再是「背多分」，全教會解題教師直言「死背書的時代正式終結」，例如考題以黃河奪淮入海，探究軍事史中的決堤爭議、人群移動與後續影響；還有論及美國史家對中國研究思維轉向的考題。此外，試題亦注重宗教與生活的連結，涵蓋埃及展、宗教與愛國思想結合及傳統王爺信仰等題材。

【歷史重點筆記】

收錄歷史科重點筆記，如日治時期社會運動、戰後政治經濟發展、各朝代人群移動等等。

▌3.地理

・115學測社會／教師也讚賞！合科題兼顧各科「出得巧妙」 地理部分試題題意不清

地理科圖表題多，約有三分之一的題目需閱讀地圖，時事題亦偏多，論及台積電到日本設廠、伊朗與以色列間的紛爭等，整體難度較去年提升。麗山高中教師廖偉國認為對社會組學生而言，貫通三科知識作答時會比較有利，試題手寫題答案則更開放，相對而言也增加了困難度。

【地理重點筆記】

收錄地理科各冊重點概念，如行星風系、氣候類型與景觀、地形系統、地圖類別、座標網格等等。