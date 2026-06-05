國中教育會考今天公布成績 上午8時開放查詢

申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。

2026-06-03 12:03