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國中教育會考今天公布成績 上午8時開放查詢

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中教育會考成績今天上午8時開放查詢，紙本成績單今天由學校發放。示意圖。本報資料照片
國中教育會考成績今天上午8時開放查詢，紙本成績單今天由學校發放。示意圖。本報資料照片

國中教育會考成績今天上午8時開放查詢，紙本成績單今天由學校發放。考生可於今天上午8時至12日下午5時，至「115年國中教育會考成績查詢」網站查詢。

會考成績公布後，考生可於周日至下周一申請複查成績，6月18日至25日個人序位查詢以及選填志願，7月7日正式放榜、開放查詢免試入學分發結果。

台師大心測中心2日公布115年國中教育會考國文、社會及自然科等級加標示與答對題數對照表。考生各科若想拿A++，國文、社會最多僅能錯2題，自然則最多則可錯3題，英語科至少要98.14分，數學科需達91.6分。

國中教育會考成績分為「精熟（A）」「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級，精熟和基礎另有「++」和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。

根據心測中心資訊，國文科總題數42題，要達到A門檻最多只能錯6題，A++只能錯2題，B門檻需答對17題；社會科總題數54題，要達A門檻最多只能錯6題、A++只能錯2題，B門檻需答對20題；自然科總題數50題，達A門檻最多只能錯7題、A++只能錯3題，B門檻需答對19題。

英語科部分，閱讀測驗共43題，答對38題以上可達精熟，14題以上為基礎；聽力測驗共21題，答對13題以上為基礎。整體成績採閱讀占80%、聽力占20%加權計算，其中精熟需達90.7分以上，A++至少需98.14分。

數學科則採選擇題與非選擇題加權計分，選擇題25題占85%，非選擇題2題占15%。加權後精熟門檻為77.1分，A++需達91.6分。

英語 國中教育會考

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國中教育會考今天公布成績 上午8時開放查詢

國中教育會考成績今天上午8時開放查詢，紙本成績單今天由學校發放。考生可於今天上午8時至12日下午5時，至「115年國中教育會考成績查詢」網站（ https://cap.rcpet.edu.tw/ ）查詢。

申請入學今填志願 4.9萬人有資格

大學申請入學第二階段甄審結果日前已公告，今、明兩天開放學生上網登記志願序並接受分發。升學輔導專家提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身的意願，無論正備取，最期望的志願一律要往前填。

申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵

申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。

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115學年升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果。大學甄選委員會今天表示，各大學的正、備取生，將於明天至6月5日周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序後並接受統一分發，未於時間內完成登記者將視為放棄資格。

考生們注意！分科測驗明起開放報名 重要事項一次看

大考中心今天表示，115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。參與分科測驗的考生取得成績後，可併同學測成績，參與今年最後一個升大學大型管道分發入學。

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