對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

大學申請入學統一分發結果在6月11日上午9時正式揭曉，這不僅是一個階段的終點，也是下一個戰場的起點——對未獲錄取、成績不如預期的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役！而115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，目前也已緊鑼密鼓展開報名，想摸清分科測驗的重要時程、報名方式、繳費規定嗎？這篇「115分科測驗關鍵攻略」能帶領考生精準掌握關鍵步驟，順利進攻心目中的理想校系！

文章目錄 高三生必看！6月起重要時程行事曆

還對大學入學管道霧煞煞？秒懂「申請入學」和「分發入學」差異

翻身就拚這一戰！分科測驗報名方式、繳費截止時間要注意

想轉戰分科？別忘了踩煞車「先放棄申請入學」再衝刺

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高三生必看！6月起重要時程行事曆

管道 時間 重要事件內容 （分） 115年6月3日至115年6月16日 報名「分科測驗」 （申） 115年6月4日至115年6月5日 09:00至21:00 錄取生向甄選委員會登記就讀志願序 （申） 115年6月11日 09:00 甄選委員會公告統一分發結果 （申） 115年6月12日 12:00 統一分發結果複查截止 （分） 115年6月11日至115年6月14日 09:00至21:00 放棄「申請入學」及「繁星推薦(第八類學群)」錄取資格 （分） 115年7月7日 開放應考資訊查詢、公布試場 （分） 115年7月11日至115年7月12日 考試「分科測驗」 （分） 115年7月29日 公布「分科測驗成績」、「招生名額(含回流名額)、組合成績人數累計表及最低登記標準表」 （分） 115年7月29日至115年8月4日 中午12:00止 繳費「分發入學登記費」 （分） 115年8月1日至115年8月4日 16:30止 登記「分發志願」 （分） 115年8月13日 公布「大學分發入學錄取名單」 （分） 115年8月13日至115年8月17日 受理「分發結果」複查 （分） 115年8月24日 公布「分發複查結果」

還對大學入學管道霧煞煞？秒懂「申請入學」和「分發入學」差異

大學多元入學管道分為申請入學、分發入學、繁星推薦以及特殊選才四種，其中以「申請入學」為主流，考生參加大學學科能力測驗（學測）後，先經第一階段篩選，通過者上傳審查資料，並參加第二階段的面試或書審。錄取名單揭曉後，考生應於6月4日至5日進行志願選填，115年有逾7萬人報名，最終約有4.9萬人取得分發資格，結果會在11日放榜，屆時考生便能確定自己所讀的校系。

「分發入學」則依據學測和分科測驗的成績進行分發，整體難易度較高、範圍也更廣，考試科目包括數甲、數乙（已於114年起恢復考科）、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會。由於分科測驗著重在關鍵學科能力，考生可依志願校系所指定的考試科目，自由選擇應考科目，成績公布後，至多可選填100個志願。

翻身就拚這一戰！分科測驗報名方式、繳費截止時間要注意

無論是學測失利、申請入學未獲錄取，還是對分發結果不盡滿意，分科測驗都是不願妥協的考生們，重新洗牌、進攻理想校系的最終機會！115學年度的分科測驗將於7月11日至12日舉行，報名自6月3日起至6月16日截止，逾期不予受理。

報名管道分為集體報名與個別報名。應屆高三生由就讀學校集體報名，非應屆生可以自行個別報名，或委託立案補習班集報。因應去年集體報錯考科事件，大考中心今年要求集報考生，必須在截止前「親自校核」報名資料確認表並簽名，確認無誤後繳回，不得以個人疏失要求補辦。個別報名者則需自行至大考中心網站「考生專區」註冊、登錄，並於期限內完成繳費。

今年繳費期限依方式有所不同，超商繳費截止最早，僅限個別報名考生使用，僅到6月13日夜間12時止；銀行臨櫃或匯款轉帳至6月16日下午3時30分止；實體或網路ATM轉帳則可至6月16日夜間12時止。集體報名的考生則依所屬單位訂定的時程繳交。

此外，報名時在聯絡電話留下手機號碼的考生，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及報名科目；成績公布當日，也會同步發送簡訊通知考生成績。

想轉戰分科？別忘了踩煞車「先放棄申請入學」再衝刺

在申請入學分發階段獲得錄取的考生，即取得該校系的入學資格。若想轉戰分科測驗，務必於6月11日至6月14日每日上午9時至下午9時，進入甄選委員會網址，選擇「申請入學」，進入「網路聲明放棄」後，點選「聲明放棄入學資格登錄」選項，輸入個人證號後，完成網路聲明放棄入學資格作業，否則將無法參加當學年度的大學分發入學及科技校院聯合登記分發。

若從6月15日起因特殊事由想放棄資格，考生則須逕向錄取大學提出申請；但此時才放棄者，一律不得參加當學年度的分科測驗分發入學。同時也特別提醒考生，放棄手續一旦完成便不得以任何理由撤回，請務必審慎考量。

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