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對申請入學不滿意？轉戰115分科還來得及！報名規定、放棄流程全攻略

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對申請入學放榜結果不滿意？轉戰115分科測驗還來得及 報名規定、放棄流程全攻略

聯合新聞網／ udn文教
115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，考生正努力進行最後衝刺的複習。示意圖／AI生成
115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，考生正努力進行最後衝刺的複習。示意圖／AI生成

大學申請入學統一分發結果在6月11日上午9時正式揭曉，這不僅是一個階段的終點，也是下一個戰場的起點——對未獲錄取、成績不如預期的考生而言，分科測驗將成為最後一搏的重要戰役！而115學年度分科測驗將在7月11日至12日正式決戰，目前也已緊鑼密鼓展開報名，想摸清分科測驗的重要時程、報名方式、繳費規定嗎？這篇「115分科測驗關鍵攻略」能帶領考生精準掌握關鍵步驟，順利進攻心目中的理想校系！

文章目錄

高三生必看！6月起重要時程行事曆

管道時間重要事件內容
（分）115年6月3日至115年6月16日報名「分科測驗」
（申）115年6月4日至115年6月5日 09:00至21:00錄取生向甄選委員會登記就讀志願序
（申）115年6月11日 09:00甄選委員會公告統一分發結果
（申）115年6月12日 12:00統一分發結果複查截止
（分）115年6月11日至115年6月14日 09:00至21:00放棄「申請入學」及「繁星推薦(第八類學群)」錄取資格
（分）115年7月7日開放應考資訊查詢、公布試場
（分）115年7月11日至115年7月12日考試「分科測驗」
（分）115年7月29日公布「分科測驗成績」、「招生名額(含回流名額)、組合成績人數累計表及最低登記標準表」
（分）115年7月29日至115年8月4日 中午12:00止繳費「分發入學登記費」
（分）115年8月1日至115年8月4日 16:30止登記「分發志願」
（分）115年8月13日公布「大學分發入學錄取名單」
（分）115年8月13日至115年8月17日受理「分發結果」複查
（分）115年8月24日公布「分發複查結果」

參考資料：115學年度考試重要試務日期115學年度分發入學重要時程

還對大學入學管道霧煞煞？秒懂「申請入學」和「分發入學」差異

大學多元入學管道分為申請入學、分發入學、繁星推薦以及特殊選才四種，其中以「申請入學」為主流，考生參加大學學科能力測驗（學測）後，先經第一階段篩選，通過者上傳審查資料，並參加第二階段的面試或書審。錄取名單揭曉後，考生應於6月4日至5日進行志願選填，115年有逾7萬人報名，最終約有4.9萬人取得分發資格，結果會在11日放榜，屆時考生便能確定自己所讀的校系。

「分發入學」則依據學測和分科測驗的成績進行分發，整體難易度較高、範圍也更廣，考試科目包括數甲、數乙（已於114年起恢復考科）、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會。由於分科測驗著重在關鍵學科能力，考生可依志願校系所指定的考試科目，自由選擇應考科目，成績公布後，至多可選填100個志願。

翻身就拚這一戰！分科測驗報名方式、繳費截止時間要注意

無論是學測失利、申請入學未獲錄取，還是對分發結果不盡滿意，分科測驗都是不願妥協的考生們，重新洗牌、進攻理想校系的最終機會！115學年度的分科測驗將於7月11日至12日舉行，報名自6月3日起至6月16日截止，逾期不予受理。

報名管道分為集體報名與個別報名。應屆高三生由就讀學校集體報名，非應屆生可以自行個別報名，或委託立案補習班集報。因應去年集體報錯考科事件，大考中心今年要求集報考生，必須在截止前「親自校核」報名資料確認表並簽名，確認無誤後繳回，不得以個人疏失要求補辦。個別報名者則需自行至大考中心網站「考生專區」註冊、登錄，並於期限內完成繳費。

今年繳費期限依方式有所不同，超商繳費截止最早，僅限個別報名考生使用，僅到6月13日夜間12時止；銀行臨櫃或匯款轉帳至6月16日下午3時30分止；實體或網路ATM轉帳則可至6月16日夜間12時止。集體報名的考生則依所屬單位訂定的時程繳交。

此外，報名時在聯絡電話留下手機號碼的考生，大考中心將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及報名科目；成績公布當日，也會同步發送簡訊通知考生成績。

想轉戰分科？別忘了踩煞車「先放棄申請入學」再衝刺

在申請入學分發階段獲得錄取的考生，即取得該校系的入學資格。若想轉戰分科測驗，務必於6月11日至6月14日每日上午9時至下午9時，進入甄選委員會網址，選擇「申請入學」，進入「網路聲明放棄」後，點選「聲明放棄入學資格登錄」選項，輸入個人證號後，完成網路聲明放棄入學資格作業，否則將無法參加當學年度的大學分發入學及科技校院聯合登記分發。

若從6月15日起因特殊事由想放棄資格，考生則須逕向錄取大學提出申請；但此時才放棄者，一律不得參加當學年度的分科測驗分發入學。同時也特別提醒考生，放棄手續一旦完成便不得以任何理由撤回，請務必審慎考量。

各校招生網站

國立、市立大學招生網站

國立臺灣大學國立臺灣師範大學國立中興大學國立成功大學國立政治大學國立清華大學國立陽明交通大學國立中央大學國立臺灣海洋大學國立高雄師範大學國立彰化師範大學國立中山大學國立臺中教育大學國立臺北教育大學國立臺南大學國立東華大學臺北市立大學國立屏東大學國立臺東大學國立體育大學國立中正大學國立臺灣藝術大學國立暨南國際大學國立臺灣體育運動大學國立臺南藝術大學國立臺北大學國立嘉義大學國立高雄大學國立宜蘭大學國立聯合大學國立金門大學

私立大學招生網站

東吳大學高雄醫學大學中原大學東海大學中國醫藥大學淡江大學逢甲大學中國文化大學靜宜大學大同大學輔仁大學中山醫學大學長庚大學元智大學大葉大學義守大學銘傳大學世新大學實踐大學長榮大學南華大學玄奘大學真理大學慈濟大學臺北醫學大學康寧大學佛光大學亞洲大學馬偕醫學大學

115學年度參與大學分發入學招生學校共60所，各校分則、術科規定及基本資料，請參閱115學年度大學分發入學招生簡章

115分科 分科測驗 申請入學 面試 大學 高中生

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升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

115學年升大學申請入學於今天公告統一分發結果，今天上午9時起考生可至大學甄選會網站（ https://www.cac.edu.tw/cacportal/index.php ），使用學測應試號碼和身分證字號直接至「分發結果查詢」處查詢，另外，各大學也會寄送分發結果予考生。

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