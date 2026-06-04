快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

替同學解題找成就感 屏東高工余忠祐技職繁星錄取台科大建築系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東高工建築科余忠祐技職繁星錄取台科大建築系，今獲頒縣長獎。他分享，保持規律讀書步調，未來想投入教職，所學傳承給學生們。記者劉星君／攝影
屏東高工建築科余忠祐技職繁星錄取台科大建築系，今獲頒縣長獎。他分享，保持規律讀書步調，未來想投入教職，所學傳承給學生們。記者劉星君／攝影

畢業季來臨，屏東縣府今舉行縣長獎頒獎屏北場。縣長周春米勉學子抱持「感恩的心」。屏東高工建築科余忠祐技職繁星錄取台科大建築系，今獲頒縣長獎。他分享，保持規律讀書步調，未來想投入教職，所學傳承給學生們。

屏東高工建築科余忠祐分享，他對建築有興趣，國中時喜歡拍各種建築物，喜愛現代主義簡約明亮、寬敞。也可能受到姊姊的影響，姊姊也是屏工建築科畢業，現念土木系，他還在念國中時，有時會翻姐姐的高職課本，發現很有興趣。

余忠祐在高一時獲2024年全國高職學生木橋載重創新設計競賽第三名，2025年再獲造型創意特別獎。他在實習與學習過程累積扎實專業能力，從網路觀摩國內外建築大師作品。

余忠祐分享，他透過技職繁星錄取台灣科技大學建築系，他說，念書很重要，保持規律讀書步調，班上同學遇到問題都會跟他請教，幫忙解答同學問題時，覺得很有成就感，未來想當老師，將所學知識持續傳承給更多學子。

繁星 屏東 建築 台科大

延伸閱讀

台科大與3高工合作自動化工程班 免統測銜接大學

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

汐止區崇義高中畢業典禮 偏鄉、原民學子翻轉逐夢

公東高工彭宥睿獲美國馬鈴薯廚藝賽銅牌 展新秀潛力

相關新聞

替同學解題找成就感 屏東高工余忠祐技職繁星錄取台科大建築系

畢業季來臨，屏東縣府今舉行縣長獎頒獎屏北場。縣長周春米勉學子抱持「感恩的心」。屏東高工建築科余忠祐技職繁星錄取台科大建築系，今獲頒縣長獎。他分享，保持規律讀書步調，未來想投入教職，所學傳承給學生們。

申請入學今填志願 4.9萬人有資格

大學申請入學第二階段甄審結果日前已公告，今、明兩天開放學生上網登記志願序並接受分發。升學輔導專家提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身的意願，無論正備取，最期望的志願一律要往前填。

申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵

申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

115學年升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果。大學甄選委員會今天表示，各大學的正、備取生，將於明天至6月5日周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序後並接受統一分發，未於時間內完成登記者將視為放棄資格。

考生們注意！分科測驗明起開放報名 重要事項一次看

大考中心今天表示，115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。參與分科測驗的考生取得成績後，可併同學測成績，參與今年最後一個升大學大型管道分發入學。

台大放榜嘉中創新高 23名學子錄取展現強勁競爭力

台灣大學今天公布2026學年度申請入學及繁星推薦第8學群錄取名單，嘉義高中傳出捷報，截至今天為止，已有23名學生錄取台灣大學，錄取人數再創新高。其中錄取醫學系3名、牙醫學系1名、電機工程學系6名、資訊工程學系2名，展現學生在醫學及電資領域的強勁競爭力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。