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替同學解題找成就感 屏東高工余忠祐技職繁星錄取台科大建築系
畢業季來臨，屏東縣府今舉行縣長獎頒獎屏北場。縣長周春米勉學子抱持「感恩的心」。屏東高工建築科余忠祐技職繁星錄取台科大建築系，今獲頒縣長獎。他分享，保持規律讀書步調，未來想投入教職，所學傳承給學生們。
屏東高工建築科余忠祐分享，他對建築有興趣，國中時喜歡拍各種建築物，喜愛現代主義簡約明亮、寬敞。也可能受到姊姊的影響，姊姊也是屏工建築科畢業，現念土木系，他還在念國中時，有時會翻姐姐的高職課本，發現很有興趣。
余忠祐在高一時獲2024年全國高職學生木橋載重創新設計競賽第三名，2025年再獲造型創意特別獎。他在實習與學習過程累積扎實專業能力，從網路觀摩國內外建築大師作品。
余忠祐分享，他透過技職繁星錄取台灣科技大學建築系，他說，念書很重要，保持規律讀書步調，班上同學遇到問題都會跟他請教，幫忙解答同學問題時，覺得很有成就感，未來想當老師，將所學知識持續傳承給更多學子。
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