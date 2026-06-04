申請入學今填志願 4.9萬人有資格

大學申請入學第二階段甄審結果日前已公告，今、明兩天開放學生上網登記志願序並接受分發。升學輔導專家提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身的意願，無論正備取，最期望的志願一律要往前填。

根據統計，今年有二二○六個大學學系組參與申請入學管道，總計提供五萬四三四○個招生名額。七萬八二八○人報名，最終有四萬九四二五人取得分發資格，分發結果將於六月十一日公告。

根據甄選會統計，申請入學近三年分發錄取率多在五成五左右，以去年一一四學年為例，完成分發的學生中，有九成都以第一志願序獲得分發。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，每個考生只能錄取一個學系，如果每個志願都是備取，也不要灰心，只要有人放棄，就有機會上榜。建議考生依照自己心中的願望，將最想就讀的學系排在前面，不用擔心其他人怎麼填。

政治大學也舉例，假設學生有高度意願就讀政大，需將錄取校系填至前面的志願序，一旦有缺額，該系備取獲分發機會則較高。