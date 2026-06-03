申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵
申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。
根據統計，今年申請入學有2206的學系組參與，各大學總計提供5萬4340個招生名額。報名總人數7萬8280人，最終有4萬9425人取得登記分發資格。統一分發結果預定於6月11日下周四上午9時起，公告於大學甄選會網站。
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，甄選會會依照考生所填的志願順序，從前面開始分發，志願排序是展現自我願望，不是與他人順序做比較，因此只要是正取，不管其排序在前或在後，都不會影響該正取志願的錄取機會。在排志願序時，請考生依照自己心中的願望，將最想就讀的學系排在前面，不用擔心其他人怎麼填。
魏佳卉表示，每名考生只能錄取1個學系，如果學生手上每個志願都獲正取，則一率依照自己想讀的順序排列志願，會錄取排序中的第一志願；若有正取也有備取，正取又恰好是理想學系，填最前面則一定會上，若想就讀的是備取學系，也一樣建議往前填，將其填在正取之前，當該系有正取生放棄產生缺額時，備取生就會被錄取；如果每個志願都是備取，也不要灰心，同樣依照想讀的順序排列，只要有人放棄，就有機會上榜。
根據甄選會統計，申請入學近3年分發錄取率多在五成左右，以去年為例，完成分發的學生中，有9成都以第一志願序獲得分發。
政治大學也表示，假設學生有高度意願就讀政大，需將錄取校系填至前面的志願序，如此一旦有缺額，該系備取獲分發機會較高；即使未獲分發，也還有其他正取或備取校系志願序，仍有保障。
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