快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生還需要到甄選會網站填志願，接受統一分發。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
115升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生還需要到甄選會網站填志願，接受統一分發。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。

根據統計，今年申請入學有2206的學系組參與，各大學總計提供5萬4340個招生名額。報名總人數7萬8280人，最終有4萬9425人取得登記分發資格。統一分發結果預定於6月11日下周四上午9時起，公告於大學甄選會網站。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，甄選會會依照考生所填的志願順序，從前面開始分發，志願排序是展現自我願望，不是與他人順序做比較，因此只要是正取，不管其排序在前或在後，都不會影響該正取志願的錄取機會。在排志願序時，請考生依照自己心中的願望，將最想就讀的學系排在前面，不用擔心其他人怎麼填。

魏佳卉表示，每名考生只能錄取1個學系，如果學生手上每個志願都獲正取，則一率依照自己想讀的順序排列志願，會錄取排序中的第一志願；若有正取也有備取，正取又恰好是理想學系，填最前面則一定會上，若想就讀的是備取學系，也一樣建議往前填，將其填在正取之前，當該系有正取生放棄產生缺額時，備取生就會被錄取；如果每個志願都是備取，也不要灰心，同樣依照想讀的順序排列，只要有人放棄，就有機會上榜。

根據甄選會統計，申請入學近3年分發錄取率多在五成左右，以去年為例，完成分發的學生中，有9成都以第一志願序獲得分發。

政治大學也表示，假設學生有高度意願就讀政大，需將錄取校系填至前面的志願序，如此一旦有缺額，該系備取獲分發機會較高；即使未獲分發，也還有其他正取或備取校系志願序，仍有保障。

申請入學 升學

延伸閱讀

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

二技技優入學放榜 分發132名、錄取率77.2%

想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

相關新聞

申請入學明起填志願分發 專家曝最期望校系志願序1關鍵

申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果，獲得各大學正、備取資格的學生，將於明天至周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序並接受統一分發。升學輔導專家也提醒，志願序是自己的期望，不是和他人比較，填志願序時務必依照自身期望，無論正備取，最期望的志願一律往前填。

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

115學年升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果。大學甄選委員會今天表示，各大學的正、備取生，將於明天至6月5日周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序後並接受統一分發，未於時間內完成登記者將視為放棄資格。

考生們注意！分科測驗明起開放報名 重要事項一次看

大考中心今天表示，115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。參與分科測驗的考生取得成績後，可併同學測成績，參與今年最後一個升大學大型管道分發入學。

台大放榜嘉中創新高 23名學子錄取展現強勁競爭力

台灣大學今天公布2026學年度申請入學及繁星推薦第8學群錄取名單，嘉義高中傳出捷報，截至今天為止，已有23名學生錄取台灣大學，錄取人數再創新高。其中錄取醫學系3名、牙醫學系1名、電機工程學系6名、資訊工程學系2名，展現學生在醫學及電資領域的強勁競爭力。

身障父打赤腳接送 嘉義高商肌萎症郭健安獲總統教育獎

國立嘉義高商學生郭健安榮獲2026年總統教育獎，他自小二起因裘馨氏肌肉萎縮症與輪椅為伴，高二起因病情惡化改為居家學習。這名生命鬥士的求學路充滿艱辛，背後有著重度身障父親每天打著赤腳、風雨無阻開車接送的感人守護。今年大學繁星推薦，他順利錄取國立嘉義大學科技管理學系，近日更有望進入中正大學就讀理想中的心理學系。郭健安說，「我告訴自己，要堅持每次學習任務、爭取多項獎助學金，因為這是我唯一能為這個家努力的方式」。

東吳2系申請入學出包 百人受影響

大學申請入學近日陸續放榜，但有多位家長與學生反映，明明已獲得東吳大學政治系、經濟系正取，不料近日卻又收到校方通知，表示因作業問題需重新公告，正取資格被改為備取。對此，校方回應，政治系、經濟系各有一名面試委員搞錯評分方式，導致成績出現誤差，已清查兩系所有學生成績，估有近百位學生受影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。