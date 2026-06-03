大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

115學年升大學申請入學日前已由各校公告第二階段甄審結果。大學甄選委員會今天表示，各大學的正、備取生，將於明天至6月5日周五，上午9時起至下午9時止，至甄選會網站登記志願序後並接受統一分發，未於時間內完成登記者將視為放棄資格。

根據統計，今年申請入學有2206的學系組參與，各大學總計提供5萬4340個招生名額。報名總人數7萬8280人，最終有4萬9425人取得登記分發資格。

甄選會說，錄取生登記就讀志願序時，須憑本人「學測應試號碼」、「身分證號碼或居留證號碼後4碼」及「考生個人密碼」等3項證號，以及網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會也提醒，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內，上網完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格，不予分發；申請入學錄取生若同時經大學繁星推薦第八類學群錄取者，則「不得」再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發；申請入學錄取生若同時經國立台北教育大學音樂學系、國立台北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

但也另外提醒，115學年度「離島地區及原住民高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與申請入學錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記並接受統一分發。

統一分發結果預定於6月11日下周四上午9時起，在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。