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考生們注意！分科測驗明起開放報名 重要事項一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。示意圖／聯合報系資料照片
115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。示意圖／聯合報系資料照片

大考中心今天表示，115學年度分科測驗將於今年7月11日至7月12日舉行，明天、6月3日起至6月16日開放報名，逾期不予受理。參與分科測驗的考生取得成績後，可併同學測成績，參與今年最後一個升大學大型管道分發入學。

大考中心表示，高中三年級應屆畢業生或已取得畢業證書、具同等學歷者，可由就讀學校集體報名或個別報名，擇一辦理。若為非應屆畢業生，除自行個別報名外，也可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼的補習班報名。

有鑒於去年高中幫考生集體報錯考科，大考中心今年也強調，報名資料包含考生「基本資料」與「報考資料」，報名時務必確認資料正確。集體報名的考生，務必依照所屬集報單位所訂定作業時程提供應繳資料；不得因個人疏失、延遲而要求補辦報名或相關手續。報名日期截止前，請考生務必「親自校核」由集報單位從報名系統列印的「報名資料確認表」，確認無誤後簽名，繳回集報單位備查。

至於個別報名的考生，大考中心也說明，需至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）分科測驗「試務專區」，點選進入「考生專區」，註冊後依網頁指示登錄報名資料，完成後列印「個別報名繳費表」，於繳費期限內完成繳費。

明天6月3日起，開放臨櫃、匯款轉帳、ATM繳費、便利商店繳費等方式。臨櫃 (含票據) 繳費或匯款轉帳，至6月16日下午3時30分止；ATM以及網路ATM繳費，至6月16日夜間12時止；便利商店繳費則僅限個別報名考生使用，只到6月13日夜間12時止。

大考中心指出，報名資料中聯絡電話填寫手機號碼者，將於開放應考資訊查詢當日，發送簡訊提供考生應試號碼及報名科目；成績公布當日，發送簡訊通知考生成績。報名注意事項，可參見大考中心網站分科測驗「考試訊息」，公告的「115 學年度各項考試報名常見問答集」。

分科測驗 大考中心

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