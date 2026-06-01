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台大放榜嘉中創新高 23名學子錄取展現強勁競爭力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉中校長陳元泰（左）、家長會長蔡坤霖（右）與今年錄取台大醫學系、牙醫學系學生合影。圖／嘉義高中提供
嘉中校長陳元泰（左）、家長會長蔡坤霖（右）與今年錄取台大醫學系、牙醫學系學生合影。圖／嘉義高中提供

台灣大學今天公布2026學年度申請入學及繁星推薦第8學群錄取名單，嘉義高中傳出捷報，截至今天為止，已有23名學生錄取台灣大學，錄取人數再創新高。其中錄取醫學系3名、牙醫學系1名、電機工程學系6名、資訊工程學系2名，展現學生在醫學及電資領域的強勁競爭力。

嘉義高中表示，今年申請入學錄取台大共有21名學生，其中有6名來自普通班，顯示班班都有亮點。若加計先前透過繁星推薦、希望入學及特殊選才等管道錄取的2名同學，累計已達23名。校方在學測後即刻展開醫科培訓輔導，每周安排1至2次培訓，邀請醫學系校友及臨床醫師分享經驗，並由學科與輔導教師進行專業科目輔導與實作訓練，包含台大醫學系複試中的生物跑台及化學實作項目，皆由學校自然科教師協助指導。

校長陳元泰表示，今天適逢嘉義高中畢業典禮，也是台灣大學放榜的重要日子，對畢業生而言別具意義。今年在所有師生努力下，分科測驗前台大各科系錄取人數已達23人；另外在各醫學校系的成績表現，繁星推薦共7人上榜、國防醫學系4人上榜，加上醫牙中醫科系，申請入學預估將有12至15人上榜，分科測驗前錄取醫牙及中醫科系將突破20人，再次展現嘉義高中育才的深厚底蘊。

今年錄取台大學生與校長陳元泰（前排中）等師長合影。圖／嘉義高中提供
今年錄取台大學生與校長陳元泰（前排中）等師長合影。圖／嘉義高中提供

台大 繁星 嘉義高中 醫學系

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