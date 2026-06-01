快訊

台積電讓台灣變有錢了？韓媒：背後藏殘酷現實 社會驚現「乞丐超人」

妹妹和老婆公開互撕！薔薔怒切割 發文撂重話：欠再多錢都別來找我

黃仁勳演講背板藏彩蛋！台灣小吃登場 網笑翻：豬腳打入AI供應鏈

聽新聞
0:00 / 0:00

身障父打赤腳接送 嘉義高商肌萎症郭健安獲總統教育獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
郭健安今天高中畢業典禮，身障父親（左）和為照顧他無法工作的母親（左二）都出席祝福。記者李宗祐／攝影
郭健安今天高中畢業典禮，身障父親（左）和為照顧他無法工作的母親（左二）都出席祝福。記者李宗祐／攝影

國立嘉義高商學生郭健安榮獲2026年總統教育獎，他自小二起因裘馨氏肌肉萎縮症與輪椅為伴，高二起因病情惡化改為居家學習。這名生命鬥士的求學路充滿艱辛，背後有著重度身障父親每天打著赤腳、風雨無阻開車接送的感人守護。今年大學繁星推薦，他順利錄取國立嘉義大學科技管理學系，近日更有望進入中正大學就讀理想中的心理學系。郭健安說，「我告訴自己，要堅持每次學習任務、爭取多項獎助學金，因為這是我唯一能為這個家努力的方式」。

郭健安雖然手部萎縮、拿東西不方便，但他高度自律，每天回家主動花一、二個小時複習，作業更堅持一筆一畫慢慢寫完。他說「雙手無力、長期久坐的疼痛，我仍堅持作業不假手他人、不敷衍了事」、「我告訴自己，我要堅持每次學習任務，以穩定的學習表現，爭取多項獎助學金，因為這是我唯一能為這個家努力的方式」。字句話語動人肺腑。

父親郭錦昌本身因車禍受傷領有重度身障手冊，過去十幾年不論寒流或下雨，始終打著赤腳、在泥濘小徑與坡道間推著孩子前行。由於母親梁燕影必須辭去工作全職照顧郭健安，全家僅靠微薄補助維持，屬中低收入戶。不過，原本主要照顧的父母年紀漸增、體力大不如前，幸好郭健安有名哥哥剛退伍，未來將由哥哥接力協助大學的上下學接送。

師生眼中，健安是溫暖的「向日葵」，他從不缺席班上的團體活動，高一時即便坐著輪椅，仍是高一啦啦舞比賽中笑容最燦爛的焦點；高二創意進場，他則擔任班牌手，帶領全班旋轉進場；高三校慶運動會時，全班同學更陪伴著他跑完最後一棒，一起完成高中的最後一次大隊接力賽，畫面溫馨令人動容。健安不僅是班上的靈魂人物，更以溫暖與堅強凝聚班級情感，他將全班緊緊凝聚在一起，也成為同學們心中真正的英雄。

他也曾參與家扶基金會所舉辦的「無窮世代」公益，分享自身經歷，替弱勢家庭發聲，希望透過自身故事鼓勵更多人。且總是以笑容面對病痛與困境，面對師長關心時，經常回應「我很好，謝謝老師關心」，樂觀態度令人敬佩。

為了不讓郭健安因為居家學習耽誤學業，導師裘文馥每周三都會親自前往他位在中埔的住家協助課業，進行1個小時的居家教學，主要教授郭健安很有興趣的生物科。裘文馥表示，郭健安對自己要求很高，對各項作業與學習進度都很堅持。學校的熱心輔導與居家教學，成為郭健安在逆境中前行的強大後盾，讓他即使身體受限，校內成績依然名列前茅。

雖然交通問題有了哥哥協助，但眼前的經濟困境仍困擾著全家。郭健安居家學習期間，曾有民間慈善團體每月資助1萬5000元現金與物資，但相關資助只到高中畢業為止。面對即將到來的大學生活，未來的學雜費、醫療與生活開銷依舊沒有著落。學務主任陳璿安表示，期盼社會各界與社福單位能持續注入資源，陪伴他順利完成大學學業。

今天郭健安高中畢業典禮，母親一路陪伴。記者李宗祐／攝影
今天郭健安高中畢業典禮，母親一路陪伴。記者李宗祐／攝影

郭健安雖然手部萎縮、拿東西不方便，但他高度自律作業更堅持一筆一畫慢慢寫完。圖／嘉義高商提供
郭健安雖然手部萎縮、拿東西不方便，但他高度自律作業更堅持一筆一畫慢慢寫完。圖／嘉義高商提供

父身障打赤腳接送，嘉商郭健安獲總統教育獎錄取<a href='/search/tagging/2/嘉大' rel='嘉大' data-rel='/2/225070' class='tag'><strong>嘉大</strong></a>。記者李宗祐／攝影
父身障打赤腳接送，嘉商郭健安獲總統教育獎錄取嘉大。記者李宗祐／攝影

郭健安今天高中畢業典禮，校長孫忠義（右）、導師裘文馥（右二）等人祝賀。記者李宗祐／攝影
郭健安今天高中畢業典禮，校長孫忠義（右）、導師裘文馥（右二）等人祝賀。記者李宗祐／攝影

郭健安今天高中畢業典禮，母親陪同上台受獎，校長孫忠義（右）、導師裘文馥（右二）等人祝賀。記者李宗祐／攝影
郭健安今天高中畢業典禮，母親陪同上台受獎，校長孫忠義（右）、導師裘文馥（右二）等人祝賀。記者李宗祐／攝影

嘉大 身障 繁星 嘉義高商

延伸閱讀

聽見屬於自己的希望 六合國小聽障生鄭恩泓獲總統教育獎

父親突中風…李小龍沒被擊倒 今獲總統教育獎肯定

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

總統教育獎名單揭曉 危宇澤、楊子立兩度獲獎

相關新聞

身障父打赤腳接送 嘉義高商肌萎症郭健安獲總統教育獎

國立嘉義高商學生郭健安榮獲2026年總統教育獎，他自小二起因裘馨氏肌肉萎縮症與輪椅為伴，高二起因病情惡化改為居家學習。這名生命鬥士的求學路充滿艱辛，背後有著重度身障父親每天打著赤腳、風雨無阻開車接送的感人守護。今年大學繁星推薦，他順利錄取國立嘉義大學科技管理學系，近日更有望進入中正大學就讀理想中的心理學系。郭健安說，「我告訴自己，要堅持每次學習任務、爭取多項獎助學金，因為這是我唯一能為這個家努力的方式」。

東吳2系申請入學出包 百人受影響

大學申請入學近日陸續放榜，但有多位家長與學生反映，明明已獲得東吳大學政治系、經濟系正取，不料近日卻又收到校方通知，表示因作業問題需重新公告，正取資格被改為備取。對此，校方回應，政治系、經濟系各有一名面試委員搞錯評分方式，導致成績出現誤差，已清查兩系所有學生成績，估有近百位學生受影響。

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

升大學申請入學近日陸續由各校公告正、備取名單。但有多位家長與學生在社群平台表示，獲得東吳大學政治系、經濟系正取，卻於29日晚間收到校方通知，表示因作業問題需重新公告正備取，正取資格被改為備取。對此，校方回應，政治系、經濟系各有一名面試委員搞錯評分方式，導致成績出現誤差，已清查兩系所有學生成績，並由教務長逐一通知考生與家長。

大學申請入學即日起陸續公告正、備取 後續注意事項一次看

115升大學最大管道申請入學即日起由學校陸續公告正備取名單，部分學校不寄發紙本成績單，考生可至學校學務處網站查詢。但根據大學甄選會規定，考生無論獲得正、備取或或錄取單一校系與多個校系，均須於6月4日至6月5日間，至甄選會網站登記志願才會進行分發。

高中學檔恐淪虛設 一圖看懂為何空白率節節上升

108課綱上路後，高中生都要建制學習歷程檔案，但根據教育部最新統計，首屆至第4屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升，其中多元表現的未提交率已超過7成。

新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

一○八課綱上路後，學習歷程檔案被賦予適性探索、多元學習、翻轉升學文化等高度期待，同時也是大學申請入學的重要依據。然而，教育部統計卻顯示，學檔中的課程學習成果、多元表現未提交率逐年攀升，顯然已不只是單純的「學生懶得交」，而是制度認同度與信任感正在流失，教育部不能再視若無睹。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。