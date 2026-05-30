正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

升大學申請入學近日陸續由各校公告正、備取名單。但有多位家長與學生在社群平台表示，獲得東吳大學政治系、經濟系正取，卻於29日晚間收到校方通知，表示因作業問題需重新公告正備取，正取資格被改為備取。對此，校方回應，政治系、經濟系各有一名面試委員搞錯評分方式，導致成績出現誤差，已清查兩系所有學生成績，並由教務長逐一通知考生與家長。

一名家長在社群平台上指出，家中子女日前於申請入學管道獲得東吳大學政治系正取，但29日晚間接到學校通知，表示錄取結果因作業問題需重新公告，未料正取隨即被改為備取。

家長認為，錄取名單正式公告後又大幅更動，已嚴重衝擊考生及家長對招生公平性與程序正義的信賴。而截至昨日，校方仍以簡訊通知考生，未公開說明事件原因、責任歸屬、補救措施，要求校方公開說明錄取名單異動原因及完整作業流程，也要公佈受影響的人數、科系名稱。

東吳大學今天說明，經考生申請成績複查後發現，是政治系、經濟系部分面試成績計算方式有誤，兩系各有一名評分委員，評分時誤以各面向權重分數給分，而非依規定給予百分制分數評定，導致總成績計算結果發生誤差。目前成績受影響者，政治學系24人、經濟學系74人。

東吳大學也說，重新核算後，部分考生總成績及排名順序異動，基於招生公平、公正原則，所有考生均應以正確成績作為錄取及分發依據，以確保考生權益。教務長與各學系主任也主動透過簡訊、電話聯繫等，逐一通知考生和家長說明事件原因和作業程序，也已經設置專責窗口提供考生及家長諮詢服務。

東吳大學表示，又經查近3年招生資料，政治系、經濟系正備取生在統一分發時，仍有相當機會被分發上東吳大學。但對於事件造成家長學生困擾，深表歉意，已啟動招生作業檢討與改善機制，包括強化面試評分教育訓練、建立成績雙重檢核程序及驗證機制。