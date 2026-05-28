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大學申請入學即日起陸續公告正、備取 後續注意事項一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
115升大學最大管道申請入學即日起由學校陸續公告正備取名單。圖為台大校園。記者陳正興／攝影
115升大學最大管道申請入學即日起由學校陸續公告正備取名單。圖為台大校園。記者陳正興／攝影

115升大學最大管道申請入學即日起由學校陸續公告正備取名單，部分學校不寄發紙本成績單，考生可至學校學務處網站查詢。但根據大學甄選會規定，考生無論獲得正、備取或或錄取單一校系與多個校系，均須於6月4日至6月5日間，至甄選會網站登記志願才會進行分發。

升大學最大管道申請入學步入尾聲，頂尖大學如成大、政大、中山大學今天已公告申請入學正備取名單，陽明交大、清大將於明日5月29日公告，龍頭台大將於6月1日公告正備取並寄發成績單。

大學端提醒考生，考生無論獲得正、備取或或錄取單一校系與多個校系，均須於6月4日至6月5日間，上午9時起至下午9時止，至甄選委員會網站，選擇「申請入學」，進入「網路登記志願」後，點選「就讀志願序登記」選項，輸入個人證號後進行登記。

大學甄選會將依錄取生登記就讀志願序進行統一分發，每一位錄取生最多分發一校系，未依規定期間及方式登記就讀志願序者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

大學端也表示，如果學生有高度意願就讀某校某系，於登記志願時可盡量往前填，一旦有缺額，則該系備取獲分發機會較高。

根據大學甄選會規定，學生登記完志願序後，統一分發結果將於6月11日上午9時起，公告於大學甄選入學委員會網站。若考生不滿意近日取得的正、備取校系結果，6月3日至6月16日將開放報名「分科測驗」，屆時考生可持分科測驗成績參與最後一個大型升學管道「分發入學」。

申請入學 陽明交大 中山大學

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高中學檔恐淪虛設 一圖看懂為何空白率節節上升

108課綱上路後，高中生都要建制學習歷程檔案，但根據教育部最新統計，首屆至第4屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升，其中多元表現的未提交率已超過7成。

新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

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備審資料用PDF 大學端憂真實性

大學申請入學參採學生備審資料，但相較於使用教育部學習歷程中央系統，學生近年更傾向於申請入學二階開跑前，再自製ＰＤＦ備審資料。但大學端坦言，ＰＤＦ沒有經過教師認證，因此理論上使用ＰＤＦ與使用中央資料庫的學生資料信效度應不同，只能由面試把關，但去年爆發備審資料不實爭議，代表靠面試把關也有難度。

制度缺失 學習歷程未繳交率遞增

一○八課綱上路後，高中生都要建置學習歷程檔案，但根據教育部最新內部統計，一○八課綱上路已七年，首屆至第四屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。其中多元表現的未提交率已超過七成，學習成果也有四成學生未繳交。

大學申請入學備審資料用PDF 大學端憂真實性

升大學申請入學參採學生備審資料，但相較於使用教育部學習歷程中央系統，學生近年更傾向於申請入學二階開跑前，再自製PDF備審資料。但大學端坦言，PDF沒有經過教師認證，因此理論上使用PDF與使用中央資料庫的學生資料信效度應不同，只能由面試把關，但去年爆發備審資料不實爭議，代表靠面試把關也有難度。

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