大學申請入學即日起陸續公告正、備取 後續注意事項一次看

115升大學最大管道申請入學即日起由學校陸續公告正備取名單，部分學校不寄發紙本成績單，考生可至學校學務處網站查詢。但根據大學甄選會規定，考生無論獲得正、備取或或錄取單一校系與多個校系，均須於6月4日至6月5日間，至甄選會網站登記志願才會進行分發。

升大學最大管道申請入學步入尾聲，頂尖大學如成大、政大、中山大學今天已公告申請入學正備取名單，陽明交大、清大將於明日5月29日公告，龍頭台大將於6月1日公告正備取並寄發成績單。

大學端提醒考生，考生無論獲得正、備取或或錄取單一校系與多個校系，均須於6月4日至6月5日間，上午9時起至下午9時止，至甄選委員會網站，選擇「申請入學」，進入「網路登記志願」後，點選「就讀志願序登記」選項，輸入個人證號後進行登記。

大學甄選會將依錄取生登記就讀志願序進行統一分發，每一位錄取生最多分發一校系，未依規定期間及方式登記就讀志願序者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

大學端也表示，如果學生有高度意願就讀某校某系，於登記志願時可盡量往前填，一旦有缺額，則該系備取獲分發機會較高。

根據大學甄選會規定，學生登記完志願序後，統一分發結果將於6月11日上午9時起，公告於大學甄選入學委員會網站。若考生不滿意近日取得的正、備取校系結果，6月3日至6月16日將開放報名「分科測驗」，屆時考生可持分科測驗成績參與最後一個大型升學管道「分發入學」。