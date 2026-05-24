制度缺失 學習歷程未繳交率遞增

一○八課綱上路後，高中生都要建置學習歷程檔案，但根據教育部最新內部統計，一○八課綱上路已七年，首屆至第四屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。其中多元表現的未提交率已超過七成，學習成果也有四成學生未繳交。

國民黨立委萬美玲說，許多老師認為制度設計不好，大學端也不埋單，繳交率下降，結果不讓人意外。學習歷程檔案制度已到了需迫切檢討的時候，究竟是否發揮預期功能、是否繼續存在，或是繼續存在，分數占比是否要這麼高？教育部應針對問題盡快召集各方討論，訂定更好的升學制度，才不會讓師生、家長無所適從。

學習歷程檔案是申請大學的重要備審資料，內容包含基本資料、修課紀錄，以及由學生每學期上傳的課程學習成果與多元表現。為方便學生上傳學習歷程檔案，教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，盼減輕學生負擔，改善過去備審資料為人詬病的代做疑慮。

學生團體EdYouth曾做調查，發現學生提及每個學期皆有課程學習成果上傳期限，形同將備審資料製作期程拉長至三年，極度耗費心力，也形成學習困擾，影響學生繳交意願。

高中端教師認為，教育部允許學生可用ＰＤＦ或學習歷程中央資料庫內的認證資料作為備審，導致考試取向的學生多認為到高三取得學測成績，甚至通過申請入學一階篩選門檻後再繳交ＰＤＦ檔案即可，屆時更能對準科系需求，也不用呈現高一時不成熟的內容，「那為什麼還要用中央資料庫？」

桃園市教師會常務理事張瓊方直言，教育部一直強調，透過中央系統上傳的學習歷程資料有經過教師認證、信效度佳，但又允許一般生使用免認證的ＰＤＦ，制度設計不合邏輯。

張瓊方分析，近年非前段的大學，學生通過第一階段學測門檻，二階段甄審幾乎非常容易備取上，很多頂尖大學也則設有二階筆試，備審資料占比被擠壓，種種原因，都讓學生不再這麼重視要按部就班上傳資料。

教育部表示，多元備審資料有助於綜合評量學生學習能力、素養表現及適性發展。目前申請入學第二階段，多數校系仍相當重視書面審查，也顯示備審資料對大學選才仍具有重要功能。

教育部說，至於ＰＤＦ備審資料，考量海外返國學生、僑生或新舊課綱銜接學生，無法使用學習歷程檔案，現階段仍會保留ＰＤＦ上傳機制，保障學生升學權益；未來也將與大學及各界討論制度精進方向。