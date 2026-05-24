備審資料用PDF 大學端憂真實性
大學申請入學參採學生備審資料，但相較於使用教育部學習歷程中央系統，學生近年更傾向於申請入學二階開跑前，再自製ＰＤＦ備審資料。但大學端坦言，ＰＤＦ沒有經過教師認證，因此理論上使用ＰＤＦ與使用中央資料庫的學生資料信效度應不同，只能由面試把關，但去年爆發備審資料不實爭議，代表靠面試把關也有難度。
一名參與過二階甄審的大學教授談到，教育部希望學生逐年將資料上傳中央資料庫，以此學習了解自己，且有教師認證，能免除資料不實的疑慮，但教育部又開了ＰＤＦ這道不用認證的門，讓人不解。
該師指出，理論上，有認證與無認證的資料信效度應不同，「但實際上，又不能幫使用中央資料庫的學生加分。」或規定學生只能提交中央資料庫內容作備審資料。學系只能用面試端把關，但去年爆發備審資料不實爭議，還是靠人檢舉才回頭重查，代表靠面試把關也有難度。
中原大學前教務長皮世明談到，雖然兩者都能作為備審資料，但中央資料庫有較高的可追溯性與認證，ＰＤＦ則需要學生自己補足脈絡與佐證。若大學端重視學習過程、探索與成長軌跡，中央系統較易呈現；若使用ＰＤＦ，則更需要清楚交代成果如何產生、與課程間的關聯。
皮世明也建議，中央資料庫內容受過教師驗證，大學端比較不用擔心真偽。制度已走了這麼多年，也許能思考，將當初額外開放使用ＰＤＦ的方向加以導正，讓一般生落實使用中央資料庫。
陽明交大教務長陳永昇表示，學生多認為高三時再回顧歷程、再製作備審資料能呈現最好的一面，因此不會嚴格規範或區分學生使用中央資料庫或使用ＰＤＦ。學系側重備審資料能否呈現成長、反思的歷程，也是評分的關鍵，面試時也會依據學生檢具的資料提問，整體判斷。
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