新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

一○八課綱上路後，學習歷程檔案被賦予適性探索、多元學習、翻轉升學文化等高度期待，同時也是大學申請入學的重要依據。然而，教育部統計卻顯示，學檔中的課程學習成果、多元表現未提交率逐年攀升，顯然已不只是單純的「學生懶得交」，而是制度認同度與信任感正在流失，教育部不能再視若無睹。

學習歷程檔案原本立意良善，想打破過去的分數主義，透過教師認證與長期累積，讓學生的學習軌跡更真實可驗證，也讓大學能看見考試成績以外的能力。然而，理想很豐滿，現實卻很骨感。

其中最受批評的，莫過於「多元表現」早已異化成另一場升學軍備競賽。從營隊、競賽、志工、證照，到各式成果展演，不少家長與學生深怕「輸在起跑點」，只好投入大量時間與金錢經營檔案。補習班順勢推出「學習歷程課程」，坊間甚至出現代寫等灰色產業鏈。

原本強調多元與自主，最後卻走向高度模板化，學生不是在探索興趣，而是在堆砌「看起來厲害」的經歷，自然難以真正反映學生能力。

更諷刺的是，教育部原本希望透過系統化認證，避免過去備審資料真假難辨的情況，卻因為開放學生自行上傳ＰＤＦ檔作為備審資料，既缺乏教師認證，也難查核真實性，也有不少教授坦言，隨著學檔包裝痕跡愈來愈重，真實性難辨，加上每年申請件數龐大，實務上很難逐份細讀，最後仍往往先看學測成績，再快速瀏覽檔案內容。

此外，制度與升學現實之間的落差，也使愈來愈多學生選擇「不投入」。學習歷程檔案主要用於申請入學第二階段，但近年分發入學的重要性並未消失，尤其在少子化浪潮下，「有大學可讀」幾乎已成普遍現象，中後段學生容易認為學習歷程只是形式，有交固然可以，但沒交似乎也不影響升學結果；對前段的學生來說，與其花三年經營未必有用的檔案，不如專心準備分科測驗，效益似乎更直接。

學習歷程檔案確實讓部分學生有機會展現考試之外的能力，也促使部分高中開始重視探究與實作課程。但問題在於，當制度推行七年後，未提交率持續上升、現場反彈聲浪不減，教育部若仍停留在理念辯護，而不願全面檢討制度設計，學習歷程檔案恐將淪為教育現場最沉重卻最無效的負擔。