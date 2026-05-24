聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

聯合報／ 本報記者邱瓊玉許維寧
學習歷程檔案是申請大學的重要備審資料，不過根據教育部統計，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片
學習歷程檔案是申請大學的重要備審資料，不過根據教育部統計，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。圖為台大校門口。圖／聯合報系資料照片

一○八課綱上路後，學習歷程檔案被賦予適性探索、多元學習、翻轉升學文化等高度期待，同時也是大學申請入學的重要依據。然而，教育部統計卻顯示，學檔中的課程學習成果、多元表現未提交率逐年攀升，顯然已不只是單純的「學生懶得交」，而是制度認同度與信任感正在流失，教育部不能再視若無睹。

學習歷程檔案原本立意良善，想打破過去的分數主義，透過教師認證與長期累積，讓學生的學習軌跡更真實可驗證，也讓大學能看見考試成績以外的能力。然而，理想很豐滿，現實卻很骨感。

其中最受批評的，莫過於「多元表現」早已異化成另一場升學軍備競賽。從營隊、競賽、志工、證照，到各式成果展演，不少家長與學生深怕「輸在起跑點」，只好投入大量時間與金錢經營檔案。補習班順勢推出「學習歷程課程」，坊間甚至出現代寫等灰色產業鏈。

原本強調多元與自主，最後卻走向高度模板化，學生不是在探索興趣，而是在堆砌「看起來厲害」的經歷，自然難以真正反映學生能力。

更諷刺的是，教育部原本希望透過系統化認證，避免過去備審資料真假難辨的情況，卻因為開放學生自行上傳ＰＤＦ檔作為備審資料，既缺乏教師認證，也難查核真實性，也有不少教授坦言，隨著學檔包裝痕跡愈來愈重，真實性難辨，加上每年申請件數龐大，實務上很難逐份細讀，最後仍往往先看學測成績，再快速瀏覽檔案內容。

此外，制度與升學現實之間的落差，也使愈來愈多學生選擇「不投入」。學習歷程檔案主要用於申請入學第二階段，但近年分發入學的重要性並未消失，尤其在少子化浪潮下，「有大學可讀」幾乎已成普遍現象，中後段學生容易認為學習歷程只是形式，有交固然可以，但沒交似乎也不影響升學結果；對前段的學生來說，與其花三年經營未必有用的檔案，不如專心準備分科測驗，效益似乎更直接。

學習歷程檔案確實讓部分學生有機會展現考試之外的能力，也促使部分高中開始重視探究與實作課程。但問題在於，當制度推行七年後，未提交率持續上升、現場反彈聲浪不減，教育部若仍停留在理念辯護，而不願全面檢討制度設計，學習歷程檔案恐將淪為教育現場最沉重卻最無效的負擔。

學習歷程檔案 申請入學 分科測驗 教育部 升學

延伸閱讀

家長盼學習歷程加分…想幫高二孩報營隊 網全勸別去：根本沒幫助

大學申請入學備審資料用PDF 大學端憂真實性

教部擬設高等研究學院 家長憂心再掀菁英升學競賽

設台灣高等研究學院 教育部：盼讓有天賦的學生「跑快一點」

相關新聞

制度缺失 學習歷程未繳交率遞增

一○八課綱上路後，高中生都要建置學習歷程檔案，但根據教育部最新內部統計，一○八課綱上路已七年，首屆至第四屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。其中多元表現的未提交率已超過七成，學習成果也有四成學生未繳交。

新聞眼／學習歷程變調 教育部別再視若無睹

一○八課綱上路後，學習歷程檔案被賦予適性探索、多元學習、翻轉升學文化等高度期待，同時也是大學申請入學的重要依據。然而，教育部統計卻顯示，學檔中的課程學習成果、多元表現未提交率逐年攀升，顯然已不只是單純的「學生懶得交」，而是制度認同度與信任感正在流失，教育部不能再視若無睹。

備審資料用PDF 大學端憂真實性

大學申請入學參採學生備審資料，但相較於使用教育部學習歷程中央系統，學生近年更傾向於申請入學二階開跑前，再自製ＰＤＦ備審資料。但大學端坦言，ＰＤＦ沒有經過教師認證，因此理論上使用ＰＤＦ與使用中央資料庫的學生資料信效度應不同，只能由面試把關，但去年爆發備審資料不實爭議，代表靠面試把關也有難度。

大學申請入學備審資料用PDF 大學端憂真實性

升大學申請入學參採學生備審資料，但相較於使用教育部學習歷程中央系統，學生近年更傾向於申請入學二階開跑前，再自製PDF備審資料。但大學端坦言，PDF沒有經過教師認證，因此理論上使用PDF與使用中央資料庫的學生資料信效度應不同，只能由面試把關，但去年爆發備審資料不實爭議，代表靠面試把關也有難度。

學習歷程課程學習成果、多元表現 「未提交率」連4屆提升…學界分析癥結點

伴隨108課綱，教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料，盼減輕學生負擔與改善過去備審資料為人詬病的代做疑慮。但本報取得教育部最新內部統計，108課綱首屆至第四屆學生，課程學習成果、多元表現未提交率均逐年上升。學界分析，癥結仍在於教育部開放學生可使用PDF製作備審資料。

115學年度大學繁星放榜 辭修高中直升班錄取成績亮眼

115學年度大學繁星放榜，新北市辭修高中成績亮眼，繁星錄取率達66%，錄取國立大學及醫學院比例亦超過六成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。