115學年度大學繁星放榜 辭修高中直升班錄取成績亮眼

115學年度大學繁星放榜，新北市辭修高中成績亮眼，繁星錄取率達66%，錄取國立大學及醫學院比例亦超過六成。

校方表示，今年錄取名單涵蓋台大、清大、陽明交大、成大、政大等國立大學。其中，錄取臺灣大學的張詒馨與林莛妮、國立清華大學的林祐增及政治大學的曾品瑀，皆是六年一貫班的學生。六年一貫讓她們省去適應高中的磨合期，在熟悉師長的輔導下，有助更早確立志向，利用校內豐富的學習資源充實學習歷程。

三年前會考成績32.8分，今錄取陽明交通大學的劉竣緯表示，國二時就決定留在辭修念高中拚繁星，他深信直升辭修可以爭取更多發光機會。

錄取成功大學的楊子儀、中山醫學大學的林沛錞及台北大學的周郅翰都提到，辭修的住宿生活除了節省交通時間，也有助培養獨立自主及良好的生活習慣。

辭修高中胡湘玲校長強調，從今年榜單可見直升學生在繁星推薦中展現了極高的競爭力，94%的直升佔比不僅是對教學品質的肯定，更證明家長當初讓孩子留在辭修六年一貫是正確的決定。近年國際人工智慧產業蓬勃發展，今年繁星錄取電機及資訊工程學系的辭修超過10人，也凸顯學生紮實基礎及對未來的企圖心。

辭修高中將在6/13(六)下午舉辦「辭修Open Day」高一新生辦學說明會，更多消息可上辭修高中官網招生專區查詢（https://www.tsshs.ntpc.edu.tw/）。

辭修高中校長胡湘玲（中）與高三導師為繁星上榜生慶賀。圖／辭修高中提供

辭修高中校長胡湘玲（上右二）祝賀今年繁星錄取頂大的學生。圖／辭修高中提供