會考考砸怎麼辦？過來人揭大考失常「從學店高中墊底逆襲」 半工半讀重考上台大超勵志

115會考剛結束，許多考生正為未來的方向感到焦慮與迷茫；不過，一時的挫折並不代表人生失敗，生命處處充滿轉機。近日一位過來人就分享，自己過往的大考成績都不盡人意，最後靠著半工半讀，在三年後硬是逆襲考上台大二類組理工科系。勵志的翻身故事也引發網友們的熱烈討論。

一位網友在社群平台Dcard發文表示，自己就是過往學測「考爆」的典型案例。他透露，自己當年在會考的成績只有5B，因為該屆題目相對簡單，他最後「淪落」到一所社區高中就讀。原PO提到，該校錄取門檻不高，部分會考5C到3B2C的學生都能入學，而他則進了繁星班，「班上同學會考成績多在1A、2A，少數7個有3A以上，甚至還有人拿C。」

原PO感嘆，高中三年他常受到父母和同學的冷嘲熱諷，心理壓力極大，在這樣的情況下，原PO在學測時四科僅考了44級分。他坦言，當時滿腦子只想著要重考，「因為完全沒想到自己會在大家口中的『學店』墊底。」

最後原PO也的確選擇重考，因為準備過程的支出太多，所以他自己打工賺錢，雖然這段「半工半讀」的過程仍不斷遭到父母辱罵，但他憑著毅力堅持了三年，終於順利考上台大，讓他忍不住發問：「算很勵志嗎？」

貼文曝光後，網友們紛紛湧入分享自己重考的經驗，也有大批網友讚賞原PO，「你能在那種高中考出44已經很棒了，不需要一直被過去綁架」、「太強了，我只有透過進普通的系再轉系，沒有這種破釜沉舟的毅力，你很棒」、「我覺得你很強欸，邊打工邊重考三年，是我根本做不到，而且你是上大學部，人生翻轉了吧」、「考試考爆其實不會讓人生毀掉，但做了不適合自己的選擇會；後來的體悟是，考試考差真的沒什麼，在既有手牌找到最適合自己的更重要」。

事實上，大考帶給青少年的心理壓力不容小覷。根據英國倫敦大學分析4714名青少年資料的研究指出，15歲時學業壓力愈高，未來出現憂鬱症狀與自傷行為的風險也隨之飆升，且這種負面影響並非短暫，可能一路延續至成年初期。

會考前，董氏基金會藉此研究提醒，家長和師長在關心成績之餘，更應留意孩子的心理狀態，別讓一時的「求好心切」，成了壓垮孩子的最後一根稻草。