別踩紅線！大學申請入學二階甄試爆違規 考生帶行動裝置進場「最重恐取消資格」

115學年度大學「申請入學」第二階段指定項目甄試於5月14日展開，大學招生委員會聯合會今天表示，甄試首個周末期間，發現有考生於考場攜帶未經核准之行動裝置應試，當場被監試人員查獲。招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁提醒考生應避免攜帶任何行動裝置進場，以免因違規遭取消報名資格，「千萬不要踩到這條紅線」。

招聯會指出，大學申請入學第二階段甄試辦理期間為5月14日至5月31日。針對違規情事，各大學試務單位均依招生簡章相關規定辦理，以維護考試公平性及整體制度公信力。

招聯會強調，大學申請入學招生作業皆應遵守公平、公正及公開精神；依據簡章「大學申請入學招生規定」第十二條，考生如有變造、考試舞弊等影響入學公平之情事，在報名後錄取前查覺者，經查證屬實者將取消報名資格或其他適當者處置，情節重大者更會移送司法機關依法辦理。

目前甄試仍持續進行中，招聯會提醒，凡具通訊、攝影或資料傳輸功能之裝置，包括智慧型手機、智慧手錶、智慧眼鏡及藍牙耳機等，未經事先申請核准者，進入考場均不得攜帶或使用，請考生確實遵守規定。