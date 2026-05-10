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屏女郭芯妤研究天文領域獲丹麥青年科學家競賽首獎 繁星上台大醫工系

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東女中郭芯妤，她在高一微課程「太空初探」接觸天文領域，開啟對變星的星體亮度變化產生好奇與探索，今年4月她代表台灣到丹麥參加青年科學家競賽，拿下國際組首獎，她相信「隨時Get Ready！」。圖／郭芯妤提供
屏東女中郭芯妤，她在高一微課程「太空初探」接觸天文領域，開啟對變星的星體亮度變化產生好奇與探索，今年4月她代表台灣到丹麥參加青年科學家競賽，拿下國際組首獎，她相信「隨時Get Ready！」。圖／郭芯妤提供

國立屏東女中數理資優班三年級郭芯妤，她在高一微課程「太空初探」接觸天文領域，開啟對變星的星體亮度變化產生好奇與探索，今年4月她代表台灣到丹麥參加丹麥青年科學家競賽「以變星的光變曲線估計金屬豐度：以δ Scuti類型為例」拿下國際組首獎，她相信「隨時Get Ready！」。

郭芯妤代表台灣參加丹麥青年科學家競賽國際組，與來自挪威、盧森堡與巴西學子競賽。她以「以變星的光變曲線估計金屬豐度：以δ Scuti類型為例」拿下國際組首獎，作品探討δ Scuti型變星光變曲線與金屬豐度之間的關聯，建立可透過光變曲線參數，推估金屬豐度關係式。

郭芯妤從高一下學期起投入研究，這趟研究過程不輕鬆，還要兼顧課業。她在國中時從線上課程自學學會寫程式，科展時她自寫程式建立相關模型運算。作品獲國外評審青睞，評審特別寫下許多問題來問她，也對她的作品展現高度肯定「interesting」、「That’s so cool」，頒獎給她的評審剛好是天文物理學家，也跟她說，Enjoy your project，分析做得很好。

郭芯妤分享，這趟國外旅程拓展她的視野，國外學生科展主題從生活出發，丹麥的某組作品，出門時不確定有沒有鎖門，設計可偵測門有沒有合起來並即時回傳到手機查看，還有可樂鋁罐回收掃碼等，讓人印象深刻。

郭芯妤也用流利英文介紹她的作品，她分享學英文方式，她喜歡看CSI、六人行、Wendesday等影集，也是舒壓管道，她也會聽國外科學相關Podcast，從中學會學術性科學用詞，遇到聽不懂就重聽幾次。

郭芯妤也以繁星計劃錄取台灣大學醫學工程學系，她說，學習方法善用關鍵字，看到名詞後思考延伸的背後意義，希望。她也勉勵學弟妹們，高中三年多看多探索多參加活動，不要只停留在讀書狀態，「有機會就要去嘗試，隨時get ready，機會來了就要抓住。」

屏東女中郭芯妤她在高一微課程「太空初探」接觸天文領域，開啟對變星的星體亮度變化產生好奇與探索，今年4月她代表台灣到丹麥參加青年科學家競賽，拿下國際組首獎，她相信「隨時Get Ready！」。記者劉星君／攝影
屏東女中郭芯妤她在高一微課程「太空初探」接觸天文領域，開啟對變星的星體亮度變化產生好奇與探索，今年4月她代表台灣到丹麥參加青年科學家競賽，拿下國際組首獎，她相信「隨時Get Ready！」。記者劉星君／攝影

屏東女中郭芯妤（中）說明研究主題給評審們。圖／郭芯妤提供
屏東女中郭芯妤（中）說明研究主題給評審們。圖／郭芯妤提供

丹麥 挪威 巴西

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