為高中生模擬面試 大學教授嘆「沒展現熱情」…網一面倒轟：強人所難

高三生考完學測後，又要備戰5月的大學面試。扣除繁星和準備分科的學生，大部分考生都要個人申請入學，須多多花點心思在學習歷程檔案和面試技巧上。

學習歷程檔案是記錄了高中生3年來的修課成果、多元表現等，要在規定時間內上傳，才能參加大學甄試，旨在希望學生讀書之餘，培養多元興趣與能力，探索未來方向，但實際執行下來卻讓不少高中生吃盡苦頭。

《聯合新聞網》曾報導，一名學生質疑考完學測後還要準備段考，根本沒有時間做學習歷程與作品集，引發許多人共鳴，認為一般高中生根本沒時間準備作品集，也沒有錢參加各種營隊、活動等，家境較好的學生還能花錢請專業人士幫忙潤飾學習歷程檔案，不少人直嘆「普通學生怎麼樣都比不過」。

類似的困境也在社群平台上引起討論。一名大學教授幫高中生練習模擬面試，發現大部分學生並未展現出對系所的認識及熱愛，讓該教授覺得有點可惜。結果引發許多人抱不平，認為現在教育環境仍以升學為主，許多人從小到大都在讀書、沒時間探索，卻要求他們在考完學測到個人申請前這短短幾個月就要找到熱情，太強人所難，「就讀了十八年的國數英，是要認識什麼熱愛什麼」、「一堆不感興趣甚至痛苦的科目是要探索什麼」、「高中生三年國英數自社拚過一階，要什麼熱情」。

但有人指出，會填這個科系當作志願，表示還是有點方向，「真的喜歡這個科系，或是有相關背景的話，面試根本沒那麼難掰」，也有人曾當過大學外聘面試官，認為和高中生相比，高職生比較有想法，「大概有一成的同學是真的想幹嘛就不錯了」。