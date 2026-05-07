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花蓮高農丘家銘繁星錄取台科大 未來想赴美留學

中央社／ 花蓮縣7日電
科技校院繁星計畫放榜，花蓮高農生物產業機電科學生丘家銘（左）錄取台灣科技大學機械工程系，生機科主任盧禮宏（右）相當讚賞丘家銘的自律與成熟。（花蓮高農提供）中央社
科技校院繁星計畫放榜，花蓮高農生物產業機電科學生丘家銘（左）錄取台灣科技大學機械工程系，生機科主任盧禮宏（右）相當讚賞丘家銘的自律與成熟。（花蓮高農提供）中央社

科技校院繁星計畫放榜，就學期間就考取乙級、丙級證照，以及機器人工程師認證的國立花蓮高農生物產業機電科學生丘家銘，錄取台灣科技大學機械工程系，他希望未來能赴美留學。

丘家銘畢業於台北市景美國中，在木柵高中就讀1年後，回到花蓮，以新生身分進入生機科就讀。

丘家銘的爺爺、奶奶都是花農校友，也都曾赴美攻讀碩士學位。爺爺丘永台當時是森林科第一名畢業的學霸，畢業後曾任花蓮縣政府地政局、城鄉發展局長及社會處長等要職。

丘家銘的父親丘雲凱（吉米丘）是科技相關社群創辦人，也經營電商平台。丘家銘在父親建立的電腦及數位環境基礎下，展現超齡的敏銳度，就讀木柵高工1年就取得「機器人工程師認證」。

花蓮高農表示，丘家銘在花農3年期間，考取氣壓乙級及丙級證照、機電整合丙級證照；更與畜產保健科學生林鈺堂合作，結合機電技術與農業實務，研發「智能閹雞模型」專題，獲全國專題競賽佳作。

丘家銘說，未來還計畫跨領域考取地政士執照，也想跟隨爺爺、奶奶的腳步，未來前往美國留學。

生機科主任盧禮宏表示，丘家銘有超越同齡學生的自律和成熟，是班上最努力的學生，3年來埋首跨科研發專題、考取各項專業鑑定；看到他以科技繁星機械群全國第一的成績，如願錄取第一志願，絕對是生機科最強招牌，也是學弟妹的榜樣。

繁星 花蓮 台科大

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