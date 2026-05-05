科技校院繁星推薦3242人報名 錄取率59.8%

115學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學今天上午10時放榜，有47所科技校院與2所大學參與招生，提供2414個名額，3242人報名，錄取1938名，錄取率59.8%。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，科技繁星計畫提供技職畢業生多元升學進路，被推薦考生須為各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生，考生在校學業成績須在科（組）、學程前30%內且全程就讀同一學校，並通過所屬學校的校內遴選程序，方可獲得推薦參加。

115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學有47所科技校院及2所大學參與招生，提供2414個名額，比114學年（2473名）略減，有3242人報名，完成選填登記就讀志願序並確定送出者共3093名，最終錄取1938名，錄取率59.8%，比114學年（60.2%）略降。

根據115學年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會統計，至少1名學生錄取國立科技校院的技（綜）高學校數比率達98.1%；以前5志願錄取的學生比率達74.6%以上；依據教育部核定的偏遠地區高中名單，參與科技繁星的偏遠地區技高學校有20校，推薦考生錄取率為60%。

技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，錄取生無論放棄與否，一概不得參加115學年四技二專甄選入學招生；如欲參加115學年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於5月12日中午12時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，才算完成放棄程序。