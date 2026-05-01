陸生被迫離境…考量人道與留才 學者促修法
張姓陸生透過繁星推薦錄取台大，卻因兩岸人民關係條例等規定，年滿十八歲成年就必須離境，導致無法順利入學，此案也引發教育界對相關制度銜接的討論。有學者指出，部分在台長期成長並受教育的陸籍學生，實際生活與本地學生差異有限，若因法律身分限制其升學與居留權益，恐對教育公平與人才培育造成影響。
據了解，此非教育部第一次接獲相關陳情案件，但過去不少陳情案都是父母其中一方為台灣人，但子女來台後，卻忽略收養、居留等程序。
民主文教基金會董事長桂宏誠認為，這些陸籍學生完整接受民進黨政府執政後的教育，又願意留在台灣，政府應該再想辦法讓他們得以留下，例如比照大陸人來台灣就讀學位的方式辦理。
世新大學前副校長李功勤表示，若該生繁星推薦可以上台大，持學測成績申請中國大陸九八五等級的大學應不難，但問題在於其從小在台灣生活，回大陸會極度不適應。
李功勤建議，問題應從根本上解決，兩岸人民關係條例、國籍法應隨時空環境修改，從人道立場出發促進兩岸關係緩和、幫助兩岸人民良性互動，「我認為這是修法的基礎」。
教育部表示，此案是居留許可，不是就學資格問題，該名學生是以父親投資經營管理隨行子女身分就讀高中，依規定成年後即喪失居留事由，因此無法在台繼續升學。
至於學生為何能參加繁星推薦，教育部解釋，報考資格僅設有學歷限制，如高三在學、高中畢業等，並未禁止外國學生或陸籍學生報考。
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