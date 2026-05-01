陸生繁星上台大 仍被迫離境

南投縣普台高中張姓陸籍學生透過繁星推薦錄取台灣大學，然而他今年八月將滿十八歲成年，依兩岸人民關係條例等規定，須離境無法留在台灣，即使拿到錄取通知，也無法赴台大就讀。張生父親找立委邱鎮軍陳情，盼台灣政府能修法，推動陸生來台就學，別被拒於門外。

對此，教育部長鄭英耀說，現行法令沒有空間，「我們只能期待他未來有更好的發展。」陸委會副主委梁文傑表示，類似案例目前為止都維持一致性的作法，若特別開例將導致不公平。

邱鎮軍表示，依移民署資料，目前在台就讀陸籍學生有六、七千人，其中年滿十七歲有五人，明年同樣都將面臨升大學問題，唯一解套方式只能修法，或以結婚來取得居留權；他認為法令仍有限制，是否爭取修法？仍待進一步研議。

普台高中表示，張姓學生從小二起，隨在台工作的陸籍父母來台，長期在普台教育體系完成學業，曾獲校內英語演講第一名、化學競賽金牌，今年繁星推薦放榜後錄取台大，不過依現行規定，陸籍隨行子女在台依親僅限未成年階段，年滿十八歲並完成高中學業後，即喪失居留資格，依法須離境。

普台校長惠沁宜說，張生同時獲得香港大學、新加坡國立大學入學資格，後者是世界頂尖學府，未來升學沒問題，但他國小到高中都在台灣就讀，才想留在台灣完成大學學業。校方表示，該生透過一般台灣高中生升學管道錄取頂大，因身分無法轉銜為陸生就學資格，校方感到惋惜，但尊重現行制度規範。

張生父親說，礙於法令，兒子八月必須出境離台，他得知後情緒很沮喪；全家人早已融入台灣，兒子首選是在台念大學，小兒子也在台灣讀高一，之後也面臨相同處境；現今少子化，各國都在搶人才，很希望台灣政府能修法，持續推動陸生來台就學的相關法案，不要讓法令將優秀學生拒於門外。邱鎮軍國會辦公室表示，張父透過友人陳情，四月初與陸委會、教育部、移民署召開協調會，因法令限制只能依法行事。