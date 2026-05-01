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台大僅一系 分發免考數學

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

一一七學年三大升學管道有近半科系不參採數學科，引發關注。不過台大表示，一一七申請入學、繁星推薦所有科系均參採數學，分發入學僅人類學系未參採，但也有三個系略有異動；陽明交大則說，生醫理工電資等系屆時仍採數Ａ、數甲，但人文與傳播相關科系將不採數學。

台大註冊組長李宏森表示，台大一一七學年的申請入學、繁星推薦所有科系均有參採數學，分發入學僅人類學系未參採。但部分科系參採有異動，例如社會系從參採數Ａ，改為數乙，社工系則從參採數學Ｂ，改為持有數Ａ或數Ｂ其中一科成績均可。

李宏森表示，基本上，一一七異動參採的科系比一一六來得略寬鬆，也盼適用面更廣。當學系要設定數學考科參採前，會先請學系了解課綱中數學考科科目方向並依此做設定，而學系也有其人才培育考量，因此不一定會全然依照上述科目方向做調整，但學校仍會要求學系科目設定需具備邏輯，「不要繁星、申請參採數Ｂ，分發入學卻要變成參採數甲。」

陽明交大教務長陳永昇表示，一一七學年生醫、理工電資等相關學系入學後側重數理分析能力，均是參採數Ａ與數甲，人文社會與傳播相關科系則多不參採數學，只剩外文系繁星、申請管道會看數Ｂ，但分發入學也不再參採。

陳永昇也說，學校也會提醒學系，要考量少子化下生源減少，且如文組傾向考生愈來愈不考數學、理工傾向的考生也可能不多考社會，學系還是要考量到學生樣態，選才設定上要有所因應。

科系 數學 陽明交大

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