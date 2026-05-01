台大僅一系 分發免考數學
一一七學年三大升學管道有近半科系不參採數學科，引發關注。不過台大表示，一一七申請入學、繁星推薦所有科系均參採數學，分發入學僅人類學系未參採，但也有三個系略有異動；陽明交大則說，生醫理工電資等系屆時仍採數Ａ、數甲，但人文與傳播相關科系將不採數學。
台大註冊組長李宏森表示，台大一一七學年的申請入學、繁星推薦所有科系均有參採數學，分發入學僅人類學系未參採。但部分科系參採有異動，例如社會系從參採數Ａ，改為數乙，社工系則從參採數學Ｂ，改為持有數Ａ或數Ｂ其中一科成績均可。
李宏森表示，基本上，一一七異動參採的科系比一一六來得略寬鬆，也盼適用面更廣。當學系要設定數學考科參採前，會先請學系了解課綱中數學考科科目方向並依此做設定，而學系也有其人才培育考量，因此不一定會全然依照上述科目方向做調整，但學校仍會要求學系科目設定需具備邏輯，「不要繁星、申請參採數Ｂ，分發入學卻要變成參採數甲。」
陽明交大教務長陳永昇表示，一一七學年生醫、理工電資等相關學系入學後側重數理分析能力，均是參採數Ａ與數甲，人文社會與傳播相關科系則多不參採數學，只剩外文系繁星、申請管道會看數Ｂ，但分發入學也不再參採。
陳永昇也說，學校也會提醒學系，要考量少子化下生源減少，且如文組傾向考生愈來愈不考數學、理工傾向的考生也可能不多考社會，學系還是要考量到學生樣態，選才設定上要有所因應。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。