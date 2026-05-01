117年升大學 近半科系不看數學
為了方便今年高一將升高二的學生規畫選讀，大學招聯會提前兩年，公告一一七學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」與相關統計。根據招聯會統計，三大升學管道，均有近半數的科系不參採數學。
教團認為，此情況主要與科系發展方向或少子化下的招生策略有關，但並不代表不重視數學，畢竟仍有近半科系參採數學，且多半是頂大熱門科系。
招聯會執行秘書王泓仁表示，各大學使用數學考科呈穩定趨勢，一一四學年度納入數學乙，到一一七學年度有些微變動，是因為有部分系組因應各自的招生需求定位做彈性調整。
招聯會統計，繁星推薦管道有五三八個系組參採數Ａ，二○八個系組參採數Ｂ，數Ａ及數Ｂ均可進行招生分組或擇一檢定則有一三四個系組，但有七八三個系組不參採數學；最大升學管道、申請入學則有六二五個系組參採數Ａ、二三五個系組參採數Ｂ，數Ａ與數Ｂ均可或擇一，有一五一個系組，但也有九六五個系組不參採數學。
分發入學參採較為複雜，招聯會統計指出，分發參採數Ａ的校系有六十個、參採數Ｂ一二九個；數甲四七七個、數乙一四三個。而使用數Ａ或Ｂ進行招生分組或擇一檢定有八十個系組，完全不使用數學的校系則有八五九個。
招聯會表示，常委會決議從一一四學年度起將數學乙納入分科測驗考科，經過兩年摸索，大學選才考量經優化調整，一一七學年使用到分科測驗數乙的一四三個校系組中，以財經、資訊、管理學群科系居多。
不過三大升學管道皆有近半數科系不採數學，也讓不少家長憂心，會不會導致學生不讀數學了？全教總高中委員會副主委臧俊維表示，頂大及多數國立大學仍重視數學科，差別在於數Ａ、數學Ｂ、數甲、數乙的組合不同。他強調，數學仍為一○八課綱必修基礎學科，教育部應盤點大學採計科目與科系發展的對應性，確保學生適才適所。
全中教秘書長賴和隆則認為，即使系名相同，不同大學科系發展方向本來就有差異，數學採計差異屬正常現象，數甲、數乙的學習不僅與分發入學相關，高中生仍應依志向規畫選修，而非僅依採計科目決定。
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