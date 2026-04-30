117學年三大升學管道 近半數科系不採數學 師曝少子化下的招生策略
大學招聯會今於網站公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，三大升學管道參採數學考科查詢結果，顯示近半數系組不參採數學。全教總高中委員會副主委臧俊維認為，此現象與科系發展或少子化下的招生策略有關，並不代表不重視數學，提醒學生應依自身志向規劃選修課程。
依照招聯會統計，在117學年度「繁星推薦」管道中，共有538個系組參採數學A、208個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定的有134個系組，有783個系組不參採數學。
「申請入學」方面，則有625個系組參採數學A，235個系組參採數學B；數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學，與前一學年度相比，使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈現持平狀態。
在「分發入學」管道中，參採數學A有60個系組、數學B有129個、數學甲有477個；至於數學乙的使用則略為下降，從前一學年度155個系組減至143個，而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組，完全不使用數學校系有859個系組。
對於三大升學管道近半數不採數學的現象，全教總高中委員會副主委臧俊維表示，此情況主要與科系發展方向或少子化下的招生策略有關，並不代表不重視數學；頂大及多數國立大學仍重視數學科，差別在於數學A、數學B、數學甲、數學乙的組合不同。他強調，數學仍為108課綱必修基礎學科，教育部應盤點大學採計科目與科系發展的對應性，確保學生適才適所。
全中教秘書長賴和隆則表示，即使系名相同，不同大學科系發展方向本就有差異，數學採計差異屬正常現象，並強調數學甲、數學乙的學習不僅與分發入學相關，高中生仍應依志向規劃選修，而非僅依採計科目決定。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。