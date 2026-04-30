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117學年三大升學管道 近半數科系不採數學 師曝少子化下的招生策略

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
大學招聯會公布117學年度三大升學管道參採數學考科查詢結果，顯示近半數系組不參採數學。示意圖／聯合報系資料照片。
大學招聯會公布117學年度三大升學管道參採數學考科查詢結果，顯示近半數系組不參採數學。示意圖／聯合報系資料照片。

大學招聯會今於網站公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，三大升學管道參採數學考科查詢結果，顯示近半數系組不參採數學。全教總高中委員會副主委臧俊維認為，此現象與科系發展或少子化下的招生策略有關，並不代表不重視數學，提醒學生應依自身志向規劃選修課程。

依照招聯會統計，在117學年度「繁星推薦」管道中，共有538個系組參採數學A、208個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定的有134個系組，有783個系組不參採數學。

「申請入學」方面，則有625個系組參採數學A，235個系組參採數學B；數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學，與前一學年度相比，使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈現持平狀態。

在「分發入學」管道中，參採數學A有60個系組、數學B有129個、數學甲有477個；至於數學乙的使用則略為下降，從前一學年度155個系組減至143個，而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組，完全不使用數學校系有859個系組。

對於三大升學管道近半數不採數學的現象，全教總高中委員會副主委臧俊維表示，此情況主要與科系發展方向或少子化下的招生策略有關，並不代表不重視數學；頂大及多數國立大學仍重視數學科，差別在於數學A、數學B、數學甲、數學乙的組合不同。他強調，數學仍為108課綱必修基礎學科，教育部應盤點大學採計科目與科系發展的對應性，確保學生適才適所。

全中教秘書長賴和隆則表示，即使系名相同，不同大學科系發展方向本就有差異，數學採計差異屬正常現象，並強調數學甲、數學乙的學習不僅與分發入學相關，高中生仍應依志向規劃選修，而非僅依採計科目決定。

繁星 全教總 升學

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