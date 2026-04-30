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117升大學繁星推薦、申請入學 台大：所有科系均參採數學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學招聯會公告117學年三大升學管道數學科參採狀況，近半數科系不會參採數學。台大則表示，繁星、申請管道全校科系仍要看數學科。圖／本報資料照片
大學招聯會公告117學年三大升學管道數學科參採狀況，近半數科系不會參採數學。台大則表示，繁星、申請管道全校科系仍要看數學科。圖／本報資料照片

大學招聯會公告117學年三大升學管道數學科參採狀況，以利高中生提前選課。國立台灣大學表示，117學年台大申請入學、繁星推薦所有科系均參採數學，分發入學僅人類學系未參採，但也有三個系略有異動，分別為社會系、社工系與化工系，異動方向仍是讓適用面更廣。

台大註冊組長李宏森表示，台大科系117三大管道數學考科參採狀況與116近似，申請入學、繁星推薦所有科系均有參採數學，分發入學僅人類學系未參採。

此外，李宏森也說，117相較116部分科系參採有異動，社會系116繁星、申請、分發三管道均參採數Ａ，117改為參採數Ａ、數Ａ、數乙；社工系116繁星、申請、分發三管道均參採數學Ｂ，117三管道都改為考生持有數Ａ或數Ｂ其中一科成績均可；化工系116繁星、申請都參採數Ａ，分發入學則可看數Ａ或數甲其中一科，117繁星、申請維持參採數Ａ，但分發則僅改為參採數甲。

李宏森也指出，117異動參採的科系比116來得略寬鬆，也盼適用面更廣。但當每系要設定數學考科參採前，會先請學系了解12年國教課綱中數學考科科目方向並依此做設定，而學系也有其人才培育需求，因此不一定會全然依照上述科目方向做調整，但學校仍會要求學系科目設定需具備邏輯，「不要繁星、申請參採數Ｂ，分發入學卻要變成參採數甲。」

大學招聯會今於網站公布117學年度「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」，三大升學管道各科系數學參採狀況，以利今年高一生下學期升上高二時可提前規劃。但招聯會也統計，117學年三大升學管道均有半數的科系不參採數學。

台灣大學 數學 台大 繁星

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