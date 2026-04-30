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繁星錄取台大卻不能讀 陸籍生卡在一條款…恐8月前得離境

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
一名中國籍學生隨父母來台，持許可證就讀普台高中，今年透過「繁星推薦」錄取台灣大學，卻無法直接轉為中生就讀台大。教育部長鄭英耀表示，需依現行法律規定辦理，期待他未來有更好發展。記者蘇健忠／攝影
一名中國籍學生隨父母來台，持許可證就讀普台高中，今年透過「繁星推薦」錄取台灣大學，卻無法直接轉為中生就讀台大。教育部長鄭英耀表示，需依現行法律規定辦理，期待他未來有更好發展。記者蘇健忠／攝影

南投縣私立普台高中一名張姓陸籍隨行學生，今年透過繁星推薦錄取國立台灣大學，本為校園佳話，近日卻傳出因現行法規限制，恐無法順利入學，甚至須於今年8月前離境。

普抬高中表示，這名學生國小四年級起即隨父母來台依親，長期在台就學，均於普台教育體系完成學業，成績表現優異，並取得日語能力檢定N2證照，學習歷程完整。今年繁星推薦放榜後錄取台大，校方與師生一度表達肯定與祝賀。

然而，依現行「兩岸人民關係條例」規定，陸籍隨行子女在台依親居留僅限未成年階段，年滿十八歲並完成高中學業後，即喪失依親居留資格，須依法離境。

雖然該生透過台灣一般高中生升學管道錄取頂尖大學，但因身分無法銜接轉換為陸生就學資格，形成「錄取卻無法就讀」的制度困境。

普台高中表示，學校長期推動全人教育，今年繁星推薦成果亮眼，多名學生錄取頂尖大學，張姓學生的表現亦為長期培育成果之一。對於學生因法規限制面臨升學中斷，校方感到惋惜，但尊重現行制度規範。

教育部長鄭英耀指出，現行法令規定明確，陸籍隨行子女年滿十八歲後須依法離境，「繁星推薦」與「陸生聯招」屬不同招生制度，主管機關在現階段難以針對個案作例外處理。

此案也引發教育界對相關制度銜接的討論。有學者指出，部分在台長期成長並受教育的陸籍學生，實際生活與本地學生差異有限，若因法律身分限制其升學與居留權益，恐對教育公平與人才培育造成影響。

父母 兩岸人民關係條例 台灣大學

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