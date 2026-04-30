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陸籍生繁星錄取台大無法讀原因曝光 教長：現行法令沒有空間

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長鄭英耀上午出席立法院教育委員會前受訪，針對一名中國籍學生錄取台大，鄭部長鄭表示，需依現行法律規定辦理，期待他未來有更好發展。記者蘇健忠／攝影
教育部長鄭英耀上午出席立法院教育委員會前受訪，針對一名中國籍學生錄取台大，鄭部長鄭表示，需依現行法律規定辦理，期待他未來有更好發展。記者蘇健忠／攝影

媒體報導，一名在南投就讀高中的陸籍生，今年透過繁星推薦管道錄取台大，但根據兩岸人民關係條例規定其18歲後就必須離境，無緣就讀，唯一辦法僅有「找台灣人結婚」。教育部長鄭英耀今天表示，現行法令沒有空間，「我們只能期待他未來有更好的發展。」

根據TVBS報導，一名就讀於南投縣高中的中國大陸籍學生，跟著經商的父母親來台並取得許可證就學，後經由今年繁星推薦管道考上台大，但根據兩岸人民關係條例規定其18歲後就必須離境，因此恐怕無緣成為台大生。

教育部表示，此案是居留許可不是就學資格問題，該名學生是以父親「投資經營管理」隨行子女身分就讀高中，依規定成年後即喪失居留事由，因此無法在台繼續升學。但學測以及繁星推薦等升學管道，報考資格僅設有學歷限制，如高三在學、高中畢業等，並未禁止外國學生或陸籍學生報考。

立法院今天舉行教育文化委員會，邀請教育部長鄭英耀備詢。鄭英耀接受媒體聯訪時表示，目前法令規範已經很清楚，現行法令規範下沒有空間，「我們真的只能期待他未來有更好的發展。」

TVBS 教育部 台灣人 繁星 大陸

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